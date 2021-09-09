Мы горим на работе - налоговики обратились к алматинцам

Департамент государственных доходов Алматы призвал граждан своевременно производить уплату налогов и других обязательных платежей в бюджет, сообщает zakon.kz.

В связи с наступлением срока уплаты налога на имущество за 2020 год в ускоренном темпе проводится совместная работа с АО "Алсеко" по отправке более 570 тыс. квитанций на сумму 8,4 млрд тенге об уплате налогов с прикреплением памяток по использованию мобильного приложения E-salyq Azamat для проведения оплаты по готовым реквизитам, не выходя из дома в онлайн-режиме, - пояснили в городском ДГД.

Читайте также: Об уплате налога на имущество напомнили в КГД

Дело в том, что срок уплаты налога на имущество истекает 1 октября 2021 года.

Кроме того, согласно внесенным изменениям в Налоговый кодекс РК с 1 января 2021 года налоги на землю и имущество объединены и оплата производится единой суммой.

Читайте также: С этого года налоги на имущество и землю казахстанцы оплачивают единой суммой

Плательщиками налога на имущество физических лиц являются физические лица, имеющие объект налогообложения. Таковым являются находящиеся на территории РК жилища, здания, дачные постройки, гаражи и иные строения, сооружения, помещения, принадлежащие им на праве собственности.

Читайте также: Как казахстанцам оплатить налоги на землю и имущество за 2020 год

Произвести оплату налога физические лица и наличными денежными средствами в отделениях, а также мобильных приложениях банков второго уровня, "Казпочты" и платежных терминалах. Департамент государственных доходов призывает граждан своевременно производить уплату налогов и других обязательных платежей в бюджет. По вопросам можно обратиться в контакт-центр 1414/3 либо в соцсети @dgdalmaty, - говорится в сообщении.