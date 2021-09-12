Какая погода ожидает казахстанцев в понедельник

Опубликован прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 13 сентября 2021 года, сообщает zakon.kz.

Под влиянием антициклона из районов Москвы ожидается погода преимущественно без осадков. Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на востоке, северо-западе, юго-западе, а также в горных районах юго-востока РК пройдут дожди с грозами. В ночные и утренние часы в северо-западных и центральных регионах ожидается туман. В северных, днем в горных регионах юга страны ожидается усиление ветра 15-20 м/с, - говорится в сообщении РГП "Казгидромет".

В Костанайской области днем на северо-западе, севере области ожидается гроза, ночью и утром на востоке области - туман.

На севере, северо-западе Акмолинской области, на северо-востоке Северо-Казахстанской области, днем в горных районах Туркестанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере и в центре Карагандинской области ожидается туман.

Ночью в южной половине Акмолинской, на севере Актюбинской, юго-востоке Костанайской, юго-западе Северо-Казахстанской, северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются заморозки 2 градуса, на северо-востоке Карагандинской области сохранятся заморозки 3 градуса.

На большей части Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Актюбинской, на юго-западе, западе Костанайской, Карагандинской, на северо-востоке и юге Западно-Казахстанской области, на юго-западе Восточно-Казахстанской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды в Алматы: днем 24°, ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 12°, ясно.

Прогноз погоды на 13 сентября.