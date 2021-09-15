Новый глава Минэнерго высказался об отопительном сезоне в Казахстане

15 сентября 2021, 17:25
Фото: pixabay.com

Новый министр энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев высказался о предстоящем отопительном сезоне, сообщает zakon.kz.

Провел ряд совещаний и заслушал отчеты: показатели по энергоресурсам, электричеству и теплу в норме. По традиции в сентябре на повестке: обеспечение топливом с/х товаропроизводителей и готовность к отопительному сезону. Держу на контроле, - написал он в Twitter.

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Магзум Мирзагалиев с июня 2019 года возглавлял Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК, а 9 сентября был назначен министром энергетики Казахстана. Новым министром экологии назначен Сериккали Брекешев. До Мирзагалиева главой Минэнерго был Нурлан Ногаев, которого назначили акимом Мангистауской области.


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