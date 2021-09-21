Гарантирую полное содействие в расследовании - глава "БЦК" о стрельбе в Алматы

Председатель правления АО "Банк ЦентрКредит" Галим Хусаинов прокомментировал произошедшие в мкр. "Акбулак" трагическое событие, в результате которого погибли пять человек, сообщает zakon.kz.

Вчера в Алматы произошла ужасная трагедия. Я и вся наша команда банка разделяем горе и скорбь утраты с семьями погибших. Выражаю свои глубочайшие соболезнования семьям погибших, - написал он в Facebook.

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Убитые - не просто цифра в новостях, это были чьи-то отцы, мужья, сыновья. Сейчас самое главное - поддержать их семьи. Галим Хусаинов

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Как руководитель банка и как человек считаю, что, несмотря ни на что, мы должны придерживаться моральных и этических принципов, поэтому пока мы не собрали всю информацию, мы не давали комментарии. Галим Хусаинов

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Я, как председатель правления банка, гарантирую оказание полного содействия правоохранительным органам в расследовании этого преступления, выяснении всех деталей и восстановлении хронологии событий, повлекших за собой жертвы. Галим Хусаинов

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Понимая и разделяя социальную значимость этой трагедии, мы будем делиться с общественностью всей доступной информацией, не содержащей тайну следствия. Галим Хусаинов

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Открытость и прозрачность - мои принципы не только как гражданина РК, но и как первого руководителя банка, и я считаю своим долгом дать обществу проверенную информацию о произошедшем вчера немыслимом горе. Прошу вас доверять только проверенным фактам и делать выводы, основываясь на достоверной информации. Галим Хусаинов

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К сожалению, не вся информация на данном этапе может быть предоставлена в открытом доступе, так как банки ограничены законом о банковской тайне и тайной следствия. Официальную позицию банка вы можете прочесть на нашем сайте, и для вашего удобства мы ее направили во все новостные издания. Галим Хусаинов

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20 сентября в мкр. "Акбулак" в Алатауском районе Алматы мужчина, 1967 года рождения, открыл огонь по судебным исполнителям, участковым инспекторам полиции и гражданским. Погибли пять человек - двое сотрудников полиции, один судоисполнитель, владелец дома и его представитель. Начато два уголовных дела по статьям "Убийство" и "Нападение на представителя власти" УК РК. Подозреваемый был задержан с участием бойцов специального назначения. Он водворен в ИВС. Его допрашивают. По статье "Убийство в отношении двух и более лиц" подозреваемому грозит наказание до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.

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