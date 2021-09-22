Зачем бордюры на улице Толе би, рассказал Сагинтаев

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев во время прямого эфира "Акимат live" ответил на вопросы горожан по поводу ремонта улицы Толе би, многие горожане были озадачены тем, что на части улицы трамвайные рельсы окружили бордюрами, сообщает zakon.kz.

Нам многие говорили: зачем бордюры там? Раньше все могли на рельсы выезжать, разворачиваться, создавали заторы. Было небезопасно. Чтобы не было хаотичного движения, решили ее обордюрить. Сделаем скоро разметку, все станет понятно, к чему мы стремимся. Все увидят и поймут, - сказал Сагинтаев.

По его словам, ремонтные работы завершатся на этой улице в ближайшее время.

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Ранее в Управлении городской мобильности акимата города сообщили, что бордюры вдоль рельсов устанавливаются для обеспечения безопасности дорожного движения, его упорядочивания и предотвращения возможности резких маневров и перестроений через участок с рельсами, а также для предотвращения возможности выезда на встречную полосу.