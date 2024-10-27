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В Астане открыли проезд по улице Толе би

Астана, ремонт дорог, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2024 13:58 Фото: акимат Астаны
В Астане с 27 октября 2024 года открыли проезд по улице Толе би от улицы К. Мухамедханова до улицы Халифа бен Заид аль-Нахаян, сообщает Zakon.kz.

В столичном акимате рассказали, что это стало возможным благодаря проведенным работам по устройству нового перекрестка, включающего установку светофорного объекта на пересечении улиц Толе би и К. Мухамедханова.

"Эти изменения направлены на улучшение транспортной ситуации в данном районе, повышение безопасности дорожного движения и удобства передвижения для всех участников. При этом работы по благоустройству прилегающей территории будут продолжены", – сообщили в акимате.

Ранее жителей и гостей столицы предупредили о том, что в Астане временно изменили схему движения 15 автобусных маршрутов из-за строительства LRT.

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