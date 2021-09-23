Жена Джигана стала послом ООН

Жена известного музыканта Джигана Оксана Самойлова рассказала о начале сотрудничества с международной организацией, сообщает zakon.kz.

Этой информацией бизнесвумен поделилась на странице в Instagram.

Неужели это случилось?! Девочка из поселка Ярега подписала контракт с Фондом ООН в области народонаселения. Больше года назад я начала разрабатывать проект и предложила сотрудничество по нему международной организации. У меня получилось и наше сотрудничество началось сегодня, - отметила мама четверых детей.

Миллионный блогер уточнила, что "большей ответственности она никогда не чувствовала".

Это просто гигантский шаг к моей цели реально повлиять на жизни людей. Этот Фонд помогает более 150 странам улучшать жизни уязвимых групп населения, включая женщин, пожилых, людей с ограниченными возможностями. Я так счастлива, - заключила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Samoylova Oxana (@samoylovaoxana)

Оксана Самойлова - российская модель, дизайнер. С 2012 года состоит в браке с рэпером Джиганом.