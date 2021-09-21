ЧП в Перми - мама стрелка впервые прокомментировала трагедию

Мама пермского стрелка Тимура Бекмансурова прокомментировала трагедию, сообщает zakon.kz.

По ее словам, "он домашний был человек, никуда не ходил, ничего плохого не делал".

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Последний раз женщина видела его утром 20 сентября, как уйти на работу.

Он тихий и спокойный мальчик. В основном - сидел дома. У нас не было конфликтов, - уточнила она.

В квартире семьи проходят обыски.

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Днем ранее в Пермском государственном университете молодой человек открыл огонь, погибли шесть человек. 28 пострадавших обратились за медицинской помощью, часть из них госпитализирована с травмами и ранениями различной степени тяжести.