Что изменится в жизни казахстанцев в октябре

Информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве с октября 2021 года, подготовила информационная система "Параграф", передает zakon.kz.

Кредиты

Изменился Порядок заключения договора о предоставлении микрокредита, требования к оформлению договора и его первой страницы, содержащей информацию о полной стоимости микрокредита (сумме переплаты по микрокредиту, предмете микрокредита), обязательным условиям договора о предоставлении микрокредита, а также форма графика погашения.

Утверждены Правила заключения договора банковского займа, требования к содержанию, оформлению, обязательным условиям договора, формы графика погашения и памятки для заемщика.

Установлен запрет на начисление процентов за просроченный кредит, не связанный с осуществлением предпринимательской деятельности. Вводится новый порядок урегулирования просроченной задолженности граждан по кредитам, взятым в банках и микрофинансовых организациях.

Условия договора о предоставлении микрокредита могут быть пересмотрены микрофинансовой организацией и банком по заявлению физического лица.

Социальная защита населения

Дома престарелых и медико-социальные учреждения для инвалидов оборудуют системами видеонаблюдения.

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Банки

С 1 октября у банков новые формы отчетности и правила ее предоставления.

Санитарно-эпидемиологические правила

Минздрав утвердил Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования, объектам оптовой и розничной торговли пищевой продукцией, к зданиям и сооружениям производственного назначения.

Экология

Утверждены Правила выдачи экологических разрешений.

Утверждены Правила определения нормативов допустимого антропогенного воздействия на атмосферный воздух.

Нормативы включают в себя:

нормативы допустимых выбросов;

технологические нормативы выбросов;

нормативы допустимых физических воздействий на атмосферный воздух.

Утверждены Правила разработки программы предотвращения крупных экологических происшествий при управлении отходами горнодобывающей промышленности.

Для изучения причиненного экологического ущерба будут привлекать внешних независимых экспертов.

Реестр субъектов предпринимательства в сфере управления отходами будут вести в РК.

В него попадут предприниматели планирующие или осуществляющие предпринимательскую деятельность по сбору, сортировке или транспортировке отходов, восстановлению и или уничтожению неопасных отходов.

Промышленная безопасность

Требования, предъявляемые к юридическим лицам, аттестуемым на проведение работ в области промышленной безопасности изложены в новой редакции.

Техническое состояние грузоподъемных машин, отработавших нормативный срок службы, будут обследовать с целью определения возможности их дальнейшей эксплуатации.

Утверждена Инструкция по безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов.

Изменены Правила выдачи разрешений на применение технологий, применяемых на опасных производственных объектах, Правила регистрации деклараций промышленной безопасности опасного производственного объекта.

Госслужба

Обновлен перечень документов, которые будут собирать для ведения личного дела государственного служащего, а также форма послужного списка.

Туризм

Выдача лицензии на туристскую операторскую деятельность будет осуществляться согласно новым Правилам.

Изменения касаются уведомления услугополучателя о предварительном решении об отказе в оказании государственной услуги, а также времени и месте (способе) проведения заслушивания для возможности выразить услугополучателю позицию по предварительному решению.

Охранные организации

Установлены дополнительные требования к охранным организациям, осуществляющим охрану объектов, уязвимых в террористическом отношении: наличие опыта работы в сфере оказания охранных услуг не менее 1 года, лицензия, офисное помещение для размещения пункта централизованной охраны на праве собственности либо аренды, пульт централизованного наблюдения.

Торговля

Правила внутренней торговли дополнены нормами, регулирующими организацию и проведение ярмарок.

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Биржевая торговля

Внесены изменения в перечень биржевых товаров. Минимальная доля товара, подлежащая обязательной реализации через товарные биржи в отношении битума установлена в размере 10% от общего годового объема битума, планируемого к поставке на внутренний рынок на текущий производственный год.

Данная обязанность распространяется на производителей, собственников битума, произведенного из принадлежащего ему на праве собственности углеводородного сырья.

Ценообразование

Правительство утвердило Правила ценообразования на экспортируемую сырую нефть и газовый конденсат.

Документ не распространяется на сделки с сырой нефтью, добытой недропользователями по соглашениям (контрактам) о разделе продукции, заключенным с Правительством РК или компетентным органом до 1 января 2009 года и прошедшим обязательную налоговую экспертизу.

Для определения рыночной цены сырой нефти и газового конденсата используются официальные источники информации, которые были определены в контракте купли-продажи.

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ЧСИ

Установлены новые требования к оборудованию помещения ЧСИ. Помещение ЧСИ находится в собственности у частного судебного исполнителя либо предоставлено ему во владение и пользование по договору. Количество кабинетов (залов) в помещении, их функциональное назначение, расположение и размер определяются ЧСИ самостоятельно.

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ЕАЭС

Ратифицирован Протокол о внесении изменений в Договор о ЕАЭС в связи с присоединением к нему Республики Армения.

Госуслуги

Ведение портала и информационной системы для организации проведения комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства по принципу "одного окна" отнесли к государственной монополии.