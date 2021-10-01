Самая титулованная теннисистка Казахстана завершила карьеру

34-летняя казахстанская теннисистка Ярослава Шведова официально завершила карьеру, передает zakon.kz.

View this post on Instagram Публикация от Kazakhstan Tennis Federation (@ktf.kz)

1 октября на кортах Национального теннисного центра прошли торжественные проводы знаменитой казахстанской теннисистки Ярославы Шведовой, - сообщили в пресс-службе Федерации тенниса Казахстана (ФТК).

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За свою карьеру Шведова выиграла два турнира "Большого шлема" в парном разряде (Уимблдон, Открытый чемпионат США-2010), является победительницей 14 турниров WTA (один из них - в одиночном разряде), а также финалисткой шести турниров "Большого шлема".

Ярослава Шведова - бывшая третья ракетка мира в парном разряде, единственная теннисистка в мировой истории, которой удалось оформить "золотой сет" в основной сетке "мэйджора". Это произошло в матче против Сары Эррани на Уимблдоне-2012.

Шведова играла за сборную Казахстана 13 лет, представляла страну на трех Олимпиадах: в 2012, 2016 и 2020 годах. С февраля 2020 года стала капитаном женской сборной Казахстана. "Яра", как называют ее любимые фанаты, является матерью близняшек.

"Золотой сет" (или золотая баранка) - термин, обозначающий в теннисе ситуацию, когда игрок выигрывает сет, не проиграв ни одного розыгрыша (очка) в геймах, набрав тем самым 24 очка из 24 возможных.

Куандык Шынасилов