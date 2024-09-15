Андрей Голубев завершил карьеру в теннисе

15 сентября 2024 года в Астане на кортах Национального теннисного центра состоялись торжественные проводы из тенниса знаменитого казахстанского игрока Андрея Голубева, сообщает Zakon.kz.

37-летний Голубев официально завершил карьеру дома перед родными болельщиками. Вице-президент федерации тенниса Казахстана Диас Доскараев отметил его большой вклад в развитие и популяризацию этого вида спорта в стране.

Фото: ФТК

Во время торжественной церемонии Голубев поблагодарил федерацию, своих многолетних соперников, семью и всех поклонников.

"В первую очередь, хочу поблагодарить мою семью и родителей, которые поддерживали и верили в меня на протяжении всей моей карьеры. Также благодарность выражаю федерации тенниса Казахстана в лице президента Булата Утемуратова. Я очень рад и горд, что все свои победы я принес Казахстану. Спасибо моим болельщикам, верившим и поддерживавшим меня на протяжении всей моей карьеры", – отметил теннисист.

Напомним, что за свою карьеру Андрей участвовал в летних Олимпийских играх в Токио-2020, завоевал золото на Азиатских играх 2014 года в командных соревнованиях. Также он стал финалистом одного турнира "Большого шлема" в парном разряде (Открытый чемпионат Франции-2021) и победителем двух турниров ATP (один в одиночном разряде).

В 2010 году Голубев поднимался на наивысшее место в карьере в мировом одиночном рейтинге АТР – 33-е.

Ранее казахстанские теннисисты потерпели унизительное поражение в Кубке Дэвиса.