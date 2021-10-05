Самый красивый мужчина в Азии удивил казахстанцев

Признанный совсем недавно самым красивым мужчиной в Азии Димаш Кудайберген удивил своих фанатов, сообщает zakon.kz.

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На своей странице в Instagram казахстанский певец опубликовал снимок, на котором он в очках и с бородой.

View this post on Instagram Публикация от Dimash Kudaibergen (@kudaibergenov.dimash)

Карантинный стиль в Китае, - подписал Кудайберген фотографию.

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Его фанаты оценили изменения во внешности и оставили восторженные комментарии.

"Ты ли это?" "Очень идет", "Неожиданно", "Ой, красавчик", "Шикарно выглядишь!" "Ой, ну, на карантине простительно", "Можно не узнать, но роковой парень", "Мы знали, когда-нибудь ты выложишь себя с бородой", "Вау! Какой горячий и импозантный молодой человек. Борода огонь", - написали они.

Но нашлись и те, кто не оценил бороду Кудайбергена.

"Нет, не идет", "Убери бороду", - написали другие.

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