Самый красивый мужчина в Азии удивил казахстанцев

5 октября 2021, 14:18
Фото: instagram.com / kudaibergenov.dimas

Признанный совсем недавно самым красивым мужчиной в Азии Димаш Кудайберген удивил своих фанатов, сообщает zakon.kz.

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На своей странице в Instagram казахстанский певец опубликовал снимок, на котором он в очках и с бородой.

Карантинный стиль в Китае, - подписал Кудайберген фотографию.

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Его фанаты оценили изменения во внешности и оставили восторженные комментарии.

"Ты ли это?"

"Очень идет",

"Неожиданно",

"Ой, красавчик",

"Шикарно выглядишь!"

"Ой, ну, на карантине простительно",

"Можно не узнать, но роковой парень",

"Мы знали, когда-нибудь ты выложишь себя с бородой",

"Вау! Какой горячий и импозантный молодой человек. Борода огонь", - написали они.

Но нашлись и те, кто не оценил бороду Кудайбергена.

"Нет, не идет",

"Убери бороду", - написали другие.

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