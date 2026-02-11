#Казахстан в сравнении
События

Нурик, ты ли это: прогулка необычного для города зверя на поводке взбудоражила Казнет

прогулка с ягненком по улицам Астаны вызвала шквал комментариев в Казнете, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2026 20:50 Фото: pixabay
В соцсети распространилось видео с прогулки ягненка в накидке и на поводке. Автор ролика утверждает, что женщина выгуливала животное по улицам Астаны, сообщает Zakon.kz.

Также автор отметил, что прободные прогулки "увидишь не каждый день".

Пользователи Казнета оказались в восторге от увиденного и посоревновались в остроумии в комментариях:

– Какой красивый котик! Вот бы его пожарить и съесть!

– Готовятся к Курбан айту!

– Где моя кошечка?

– Люди скучают по деревне... А если серьезно, то зачем? Его место в степи, с мамкой.

– На откорм взяла к Курбан айту.

– Нурик, ты ли это?

– Это лучше, чем с собакой. Зато мясо есть на черный день.

Ранее сообщалось, что в Казахстане сотрудники особо охраняемого парка ловили редких птиц для вывоза за границу.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
