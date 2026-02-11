Нурик, ты ли это: прогулка необычного для города зверя на поводке взбудоражила Казнет
В соцсети распространилось видео с прогулки ягненка в накидке и на поводке. Автор ролика утверждает, что женщина выгуливала животное по улицам Астаны, сообщает Zakon.kz.
Также автор отметил, что прободные прогулки "увидишь не каждый день".
Пользователи Казнета оказались в восторге от увиденного и посоревновались в остроумии в комментариях:
– Какой красивый котик! Вот бы его пожарить и съесть!
– Готовятся к Курбан айту!
– Где моя кошечка?
– Люди скучают по деревне... А если серьезно, то зачем? Его место в степи, с мамкой.
– На откорм взяла к Курбан айту.
– Нурик, ты ли это?
– Это лучше, чем с собакой. Зато мясо есть на черный день.
