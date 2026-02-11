Нурик, ты ли это: прогулка необычного для города зверя на поводке взбудоражила Казнет

Также автор отметил, что прободные прогулки "увидишь не каждый день".

Пользователи Казнета оказались в восторге от увиденного и посоревновались в остроумии в комментариях:

– Какой красивый котик! Вот бы его пожарить и съесть!

– Готовятся к Курбан айту!

– Где моя кошечка?

– Люди скучают по деревне... А если серьезно, то зачем? Его место в степи, с мамкой.

– На откорм взяла к Курбан айту.

– Нурик, ты ли это?

– Это лучше, чем с собакой. Зато мясо есть на черный день.