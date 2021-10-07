Рост цен на продукты в мире стал рекордным за 40 лет

7 октября 2021, 01:31
Фото: PxHere

Рост цен на продовольствие, который наблюдается в мире в настоящее время, является рекордным за последние 40 лет, сообщает zakon.kz.

В мировом масштабе стоимость продуктов выросла на 27%, рассказал основатель и гендиректор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков в интервью URA.RU.

Он отметил, что причиной этому — взаимосвязь между ценами на различные продукты.

Подобного роста цен не было на протяжении 40 лет, отметил аналитик. В качестве примера, в мире растет стоимость не только плодоовощной продукции или молока, но и кормов, удобрений.

Это запускает спираль роста цен, и цены растут и будут расти, но другой вопрос, что покупательская способность не безгранична. Иван Федяков

Федяков также полагает, что рано или поздно "получится нащупать тот уровень, выше которого движения цен уже не будет".


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