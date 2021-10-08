Названы сроки чипирования домашних животных в Казахстане

Казахстанцы должны успеть поставить на учет своего питомца до 1 сентября 2023 года, сообщила вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Алия Шалабекова, передает корреспондент zakon.kz.

Учитывая то, что один из принципов законопроекта - персональная ответственность за тех, кого мы приручили, все расходы, связанные с содержанием и учетом, будут за счет владельцев. И учитывая, что это нагрузка на бюджет владельцев, отлагательная норма до 1 сентября 2023 года, - уточнила она во время презентации законопроекта "Об ответственном обращении с животными" в Мажилисе.

Ранее вице-министр экологии на брифинге в СЦК сообщила, что теперь всех домашних питомцев нужно будет чипировать. Если этого не сделать, то придется платить штраф в размере 10 МРП - 29 170 тенге. При повторном нарушении штраф будет больше.

Кроме этого, по новому закону запретят есть кошек, собак, попугаев, хомяков и белых мышей.

Также она рассказала, закроют ли дельфинарии в Казахстане.

Тамила Языкова, Нур-Султан