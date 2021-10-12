Резкий рост цен на дизельное топливо объяснили в Минэнерго

Вице-министр энергетики Асет Магауов на брифинге в СЦК рассказал, почему цена на дизельное топливо за короткий период выросла со 190 тенге за литр до 270 тенге, передает корреспондент zakon.kz.

Асет Магауов сообщил, что резкому росту цен на дизельное топливо могли способствовать два фактора.

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С одной стороны - уже более дорогие поставки ДТ из России. Как я говорил, только на границе минимальные цены на данное топливо были 230 тенге за литр по летнему и 260 тенге за литр по зимнему. И соответственно, с учетом транспортных и операционных затрат АЗС цены отталкиваются от этой базы на границе, - пояснил он.

Второй фактор - рыночный: когда объемов мало, это приводит к росту цен на заправках.

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Думаю, с учетом поставок импортного топлива, производства на казахстанских заводах, ситуация должна по объему стабилизироваться, что приведет к тому, что такого разбега цен, как сейчас, уже не будет, - резюмировал спикер.

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Мадина Мамырханова, Нур-Султан