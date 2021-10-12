Снижение цен на дизтопливо прогнозируют в Минэнерго

Цены на дизельное топливо сегодня колеблются в пределах 208-330 тенге за литр. Между тем вице-министр энергетики РК Асет Магауов считает, что по мере поставок топлива на внутренний рынок стабилизируются и цены на него, передает корреспондент zakon.kz.

Вице-министр энергетики сообщил, что в 2021 году планируется произвести 4,9 млн тонн дизельного топлива.

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На производство в этом году повлияли внеплановые остановки Атырауского НПЗ в начале года, который произвел на 239 тыс. тонн меньше утвержденного плана по итогам восьми месяцев. В текущем году в августе-сентябре зафиксировано аномально большое потребление дизельного топлива. Это порядка 520 тыс. тонн, в августе, и такой же объем, по нашим оценкам, потребили в сентябре. Этому способствовали низкие цены на внутреннем рынке Казахстана. Так, по сравнению с прошлым годом за этот летний период мы потребили практически на 480 тыс. тонн дизеля больше с мая по сентябрь, - добавил Магауов.

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Низкие цены на дизельное топливо, по его словам, привели к тому, что, начиная с августа текущего года, запасы данного вида ГСМ начали резко снижаться. Так, если в начале августа в Казахстане было порядка 250 тыс. тонн запасов дизельного топлива, то к концу сентября запас дизтоплива был на уровне 200 тыс. тонн. Импорт за лето составил всего 26 тыс. тонн из-за разницы цен.

Средняя цена на дизельное топливо за девять месяцев составляла 188 тенге за литр. Но при этом последнее время разбег цен стал очень существенным - от 208 до 330 тенге за литр. Мы ожидаем, что по мере стабилизации ситуации с поставками ситуация с ценами также будет стабилизироваться, - пояснил вице-министр.

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Позже он добавил, что в дальнейшем ожидается снижение цен на дизельное топливо.

По мере увеличения импортных поставок и стабилизации поставок на внутреннем рынке мы ожидаем, что это диапазон будет ссужаться, и, соответственно, таких заоблачных цен по межсезонному дизельному топливу не должно быть. Я думаю, они пойдут на существенное снижение. В зимние месяцы сезонный спрос на ДТ снижается, исторически зимнее топливо всегда стоило дороже - в предыдущие годы зимний дизель стоил от 250 до 270 тенге за литр. Думаю, примерно с учетом инфляции какие-то цены можно ожидать, отталкиваясь от этого уровня. Насколько процентов снизятся цены никто не может сказать, это ведь рынок. От 330 только будет снижаться, - резюмировал Магауов.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан