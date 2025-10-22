#АЭС в Казахстане
Общество

Введение моратория на рост цен на топливо объяснил глава МНЭ

АЗС, бензоколонка, бензоколонки, заправка, заправки, бензин, автозаправка, автозаправки, цены на бензин, стоимость бензина, автозаправочная станция, автозаправочные станции, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2025 16:29 Фото: Zakon.kz
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин в кулуарах Мажилиса 22 октября 2025 года рассказал, что дает Казахстану введение моратория на рост цен на топливо, передает корреспондент Zakon.kz.

Серик Жумангарин напомнил, что резкого роста цен на топливо не было и не будет.

"Мы на самом деле резко не повышали цены ни на бензин, ни на дизтопливо. Мы повышали по 2 тенге, не спеша, в месяц для того, чтобы не было именно резкого скачка. Сейчас лаг по времени был взят для того, чтобы посмотреть", – добавил он.

По его словам, в России очень резко дорожают нефтепродукты, а в Казахстане они в разы ниже.

"Мы в этом плане отстаем, и есть риски вымывания наших нефтепродуктов под различными предлогами и по различным схемам в соседние страны и, к сожалению, с ними достаточно сложно бороться административными методами. Поэтому мы сейчас понаблюдаем, каким образом мы эти риски можем нивелировать. Но, в любом случае, эту разницу ценовую нам надо каким-то образом уменьшать", – заявил глава МНЭ.

Также он рассказал, почему не получается обеспечить граждан дешевым бензином и дизтопливом.

"В данном случае у нас есть обязательства перед соседними странами, и у нас нет таможенных границ и достаточно сложно будет сдерживать перетоки. Поэтому мы приняли решение временно понаблюдать за этой ситуацией. В том числе бензин сам по себе достаточно серьезный вклад в рост инфляции вносит. Но даже если мы продолжим эту работу (по повышению цен на бензин. – Прим. ред.), в любом случае, резких скачков мы делать не будем – это 100%", – резюмировал Серик Жумангарин.

22 октября 2025 года министр энергетики Ерлан Аккенженов рассказал, стоит ли ожидать резкого роста цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ) после снятия соответствующего моратория.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
