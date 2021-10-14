Для чего увеличивают численность национальных сборных в Казахстане

С какой целью принято решение об увеличении штатной численности национальных сборных, рассказали в Комитете по делам спорта и физической культуры Минкультуры и спорта, передает zakon.kz.

Как сообщалось, Министерство культуры и спорта подготовило проект распоряжения премьер-министра "О национальных штатных командах по видам спорта", который предусматривает увеличение штатной численности национальных сборных с 1000 до 3000 человек.

Как пояснили в министерстве на запрос редакции, вопрос штатной численности сборных команд утверждался еще в 1994 году. С тех пор многое изменилось.

Данный вопрос остается без изменений с 1994 года. Если в 1994 году утверждена численность национальных штатных команд по 60 видам спорта в количестве 1 000 человек, то в 2021 году на 138 видов спорта также остаются 1 000 человек без изменений. В этой связи, в целях качественной подготовки национальных сборных команд по видам спорта назрела необходимость увеличения численности, - сообщили в комитете.

В ведомстве отметили, что на данный момент в Казахстане имеется 138 видов команд по 138 видам спорта, которые относятся к летним, зимним олимпийским, национальным, неолимпийским, паралимпийским видам спорта.

В частности, в Казахстане появились национальные сборные по таким видам спорта как керлинг, танцы на колясках, шашки, синхронное плавание, батутная гимнастика, гребное слалом, пенчак силат, скетбординг, черлидинг и другие.

На вопрос, за счет каких спортсменов и тренеров планируется увеличить штатную численность, и есть ли в стране достаточное количество спортсменов и тренеров такого уровня, в комитете ответили, что расширяться национальные сборные будут за счет отечественных спортсменов и тренеров.

По данным комитета, увеличение штатной численности национальных сборных потребует дополнительных финансовых затрат из республиканского бюджета в 4,1 млрд тенге.

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