Иманбек номинирован на премию MTV EMA

20 октября 2021, 17:20
Фото: instagram.com/imanbekmusic

Казахстанский диджей и музыкальный продюсер Иманбек номинирован на премию MTV EMA, сообщает zakon.kz.

Об этом музыкант сообщил на своей странице в Instagram.

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Меня номинировали на премию MTV EMA в категории #BestMTVRussiaAct! Голосование начнется совсем скоро, - отмечено в сообщении.

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Публикация от Imanbek Musiс (@imanbekmusic)

Премия пройдет 14 ноября в Будапеште.

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Иманбек Зейкенов получил мировую популярность после публикации на YouTube ремикса на трек "Roses" американского исполнителя SAINt JHN.

В марте 2021 года он получил Grammy.


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