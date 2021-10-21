В Казахстане серьезные проблемы с охраной учебных заведений – сенатор

Депутат Сената Ахылбек Куришбаев просит министров внутренних дел и образования уделить особое внимание безопасности в учебных заведениях, передает корреспондент zakon.kz.

По его словам, недавние трагедии в Казани и Перми показали, что вопросам охраны учебных заведений нужно уделять особое внимание. И в Казахстане с этим очень серьезные проблемы.

Для охраны учебных заведений охранные компании отбираются на конкурсной основе. Естественно, в этих конкурсах выигрывают те, кто представляет самые низкие ценовые предложения. В результате охранная компания, победившая по минимальной цене, в целях получения максимальной выгоды экономит на заработной плате и техническом оснащении непосредственно работников охраны, – сказал депутат.

Он отметил, что ежемесячная зарплата таких охранников, работающих в школах и университетах, к примеру в Нур-Султане, составляет в основном 70-100 тыс. тенге.

Как можно обеспечить качество охранных услуг, безопасность школьников и студентов при такой заработной плате стражей порядка? – возмутился Куришбаев.

Поэтому в охранных компаниях из-за низкой зарплаты работают в основном люди пенсионного и предпенсионного возрастов. При этом они не имеют ни раций, ни специальных средств для задержания нарушителей, положенных по квалификационным требованиям.

Вместе с тем, как оказалось, в ряде вузов столицы охранная деятельность вынужденно возложена на штатных работников университетов – это вахтеры, контролеры. Но они не имеют соответствующих лицензий.

Сенатор рассказал об эксперименте, который провела инициативная группа студентов.

Инициативная группа студентов провела эксперимент по проверке работы службы безопасности университетов Нур-Султана. Посторонние лица смогли беспрепятственно зайти в 10 из 12 проверенных вузов. При этом на постах охраны у них даже не спрашивали пропуска. И это в столичных вузах, а что происходит в регионах? – подчеркнул Ахылбек Куришбаев.

Депутат считает, что нельзя закрывать глаза на существующие проблемы в системе безопасности в учебных заведениях страны, поскольку на чаше весов жизнь и здоровье детей.

В связи с этим он предложил уполномоченным государственным органам провести критический анализ реального положения дел в этой сфере и кардинально пересмотреть существующую систему охраны таких объектов путем повышения требований к охранной деятельности, привлечения к работе профессиональных кадров и использования современных цифровых технологий.

Напомним, после стрельбы в школе Казани Министерство образования и науки Казахстана определило перечень предметов и веществ, которые запрещено проносить в школы.

Тамила Языкова, Нур-Султан