Названо условие эффективной ревакцинации от COVID-19

Какой критерий указывает на то, что момент для ревакцинации (повторной прививки) от коронавируса уже наступил. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков, передает zakon.kz.

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Пока основным критерием, что пора делать ревакцинацию от COVID-19, остается срок от заболевания или от вакцинации, - рассказал он в интервью радио Sputnik.

По словам иммунолога, регуляторы в разных странах придерживаются похожего мнения.

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В США ревакцинацию надо делать через восемь месяцев, в Израиле - от пяти месяцев, в Евросоюзе - от шести месяцев. Примерно в период от шести до восьми месяцев с момента прошлого контакта с вирусом (или после предыдущей прививки. - Прим. ред.) укладываются оптимальные сроки ревакцинации. Николай Крючков

Также он отметил, что ревакцинацию можно будет сделать еще более действенной, когда ученые определят оптимальный уровень защитных антител для каждой группы людей.

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Неплохо было бы понимать, какое количество антител нужно для каждого конкретного человека. То есть надо определить по критериям вроде пола, массы тела, возраста и так далее, какое количество антител оптимально для защиты. Например, было бы удобно знать, что для женщины весом 60 кг в возрасте 40-45 лет определенная концентрация антител дает 95% гарантию, что заболевание не перейдет в тяжелую форму. Такие исследования ведутся, но уточнено это будет еще не завтра. Николай Крючков

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