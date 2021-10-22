Алматинцы увидят "Приключение снежного барса" на сцене ТЮЗа

Сегодня, 22 октября, в Алматы на исторической сцене легендарного Театра для детей и юношества Казахстана им. Наталии Сац под высоким патронажем и финансовой поддержке частного Международного фонда "Snow Leopard Foundation" прошел предпоказ первого экологического спектакля для детей "Приключение снежного барса", сообщает zakon.kz.

Спектакль представлен в рамках 77 театрального сезона в преддверии 30-летия Независимости Казахстана и в честь Международного дня снежного барса, отмечаемого ООН. Автором пьесы является заслуженный деятель Казахстана Евгений Дубовик, режиссером-постановщиком выступил Еслям Нуртазин, обладатель премии Фонда Первого Президента Республики Казахстан.

Сейчас вопросы экологии в нашей стране, как и во всем мире, очень актуальны. В своем Послании глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил уделить должное внимание защите животных и экологическому воспитанию подрастающего поколения. Долг каждого казахстанца – беречь этих величественных животных, обитающих в горах нашей страны.

Идея спектакля заключается в том, чтобы донести зрителям всю важность сохранения исчезающего животного вида, нашего национального символа, занесенного в Красную книгу, – снежного барса. Мы хотим сохранить преемственность наших начинаний по защите барса на несколько десятков лет вперед. Поэтому для нас это гораздо больше, чем просто спектакль. Мы с удовольствием поддержали этот проект, – отметили в фонде "Snow Leopard Foundation".

Мы привыкли созерцать красоту природы, которая нас окружает, и часто даже не задумываемся о том, как важно сохранять этот удивительный, неповторимый и хрупкий мир, который радует нас своей красотой. Земля – это наш общий дом, планета, которую необходимо охранять и беречь. Об этом повествует и эта замечательная детская сказка, где добро обязательно победит зло, а храброе сердце добьется победы и справедливости, сказка, которая учит зрителя с малых лет любить, ценить и заботиться о животных и об окружающей среде.

Главные герои пьесы – Айдар и Амангельды – это единство помыслов отца и сына, яркий пример смелости и отваги, доброты и бережного отношения к природе – к той среде, где обитает и сам человек. Сказочная атмосфера пьесы, волшебные перевоплощения, говорящие животные и борьба с браконьерством, олицетворяющим зло на нашей планете, – все это направлено на изменение отношения современных детей ко злу во всех его проявлениях, к несправедливости и жестокости, и осознание того, как важно проявлять неравнодушие и доброту к тем, кто нас окружает, – поделился автор пьесы Евгений Дубовик.

В современной подаче и игровой форме через захватывающую, остросюжетную историю мы объясняем юным зрителям, как это важно – заботиться о животных и растениях родного края, и предлагаем задуматься о том, к чему приводит неправильное отношение к природе и окружающей нас среде. Но самое главное, чему учит этот спектакль, – это умению сопереживать и думать сердцем, – отметил режиссер-постановщик Еслям Нуртазин.

Ненавязчиво, тонко, через остросюжетное действие автор знакомит юного зрителя с фауной гор Заилийского Алатау, повадками диких животных, и репликами героев говорит с ним о самом главном – о роли человека в сохранении природы. Как и все сказки, эта волшебная история таит в себе понимание главных ценностей человеческого сердца – доброты, милосердия и любви.

Широкий зритель сможет увидеть спектакль "Приключение снежного барса" 31 октября в 12:00 на исторической сцене легендарного Театра им. Наталии Сац.

Справочно: Частный международный фонд "Snow Leopard Foundation" был основан в феврале 2018 года крупным казахстанским бизнесменом, общественным деятелем и меценатом Нурали Алиевым. Это первый фонд среди стран СНГ по реинтродукции популяции снежных барсов во всех 13-ти странах ареала обитания. Ключевой задачей фонда является сохранение, реабилитация и разведение снежного барса в питомнике и последующая реинтродукция в естественные места обитания.