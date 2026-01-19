Баян Алагузова рассказала, почему не построила карьеру в Москве
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Казахстанская продюсер и актриса Баян Алагузова в соцсетях вспомнила о первом венском бале в Алматы. Тогда знаменитости было 36 лет, сообщает Zakon.kz.
В компании мэтра музыкальной критики Святослава Бэлзы вечер прошел приятно, вспоминает Баян, добавив, что пьяные бизнесмены порой создавали неловкие моменты.
На следующий день она пригласила Бэлзу на прямой эфир, где они в течение часа говорили о музыке и культуре. Когда эфир подошел к концу, Святослав неожиданно сделал Баян предложение:
"Вы могли бы переехать в Москву? Я приглашаю вас работать на моем канале "Культура", у вас замечательная речь и дикция, вы прекрасная ведущая, и конечно красавица, я уверен, вы быстро обретете популярность, и любовь зрителя. Квартиру за счет канала арендуем, зарплата три тысячи долларов", вот так взял и выпалил", – вспоминает Алагузова.
По словам Баян, она всегда знала и знает, что ее место на Родине.
"Здесь я иду своей дорогой, такой интересной, насыщенной, богатой событиями, проектами, людьми, я счастливый человек, я творю", – подчеркнула продюсер.
Ранее Димаш Кудайберген устроил сюрприз своим фанатам в Китае.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript