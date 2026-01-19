#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

Баян Алагузова рассказала, почему не построила карьеру в Москве

Казахстанская продюсер и актриса Баян Алагузова , фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2026 03:59 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Казахстанская продюсер и актриса Баян Алагузова в соцсетях вспомнила о первом венском бале в Алматы. Тогда знаменитости было 36 лет, сообщает Zakon.kz.

В компании мэтра музыкальной критики Святослава Бэлзы вечер прошел приятно, вспоминает Баян, добавив, что пьяные бизнесмены порой создавали неловкие моменты.

На следующий день она пригласила Бэлзу на прямой эфир, где они в течение часа говорили о музыке и культуре. Когда эфир подошел к концу, Святослав неожиданно сделал Баян предложение:

"Вы могли бы переехать в Москву? Я приглашаю вас работать на моем канале "Культура", у вас замечательная речь и дикция, вы прекрасная ведущая, и конечно красавица, я уверен, вы быстро обретете популярность, и любовь зрителя. Квартиру за счет канала арендуем, зарплата три тысячи долларов", вот так взял и выпалил", – вспоминает Алагузова.

По словам Баян, она всегда знала и знает, что ее место на Родине.

"Здесь я иду своей дорогой, такой интересной, насыщенной, богатой событиями, проектами, людьми, я счастливый человек, я творю", – подчеркнула продюсер.

Ранее Димаш Кудайберген устроил сюрприз своим фанатам в Китае.

Аксинья Титова
