Казахстанцам грозит штраф за нарушение условий содержания животных

Владельцев домашних животных, не соблюдающих санитарные нормы и причиняющих дискомфорт соседям, начнут штрафовать в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Вопрос про условия содержания кошек и собак в многоквартирных домах подняла депутат Гульдара Нурумова на пленарном заседании Мажилиса под председательством спикера Палаты Нурлана Нигматулина.

Мы часто бываем в регионах, и там люди жалуются на соседей, которые содержат в одной квартире значительное количество кошек и собак. Данные факты создают большие проблемы. Это и специфический запах, шум, большое количество шерсти, и нарушение санитарных норм на общедомовой территории. Необходимо ли решать эту проблему? – спросила мажилисвумен во время обсуждения законопроекта "Об ответственном обращении с животными".

Отвечая на вопрос, министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев отметил, что таких владельцев домашних животных начнут штрафовать.

Бывают такие случаи, когда в соседней квартире содержат по 20-30 кошек и собак. Понятное дело, что это вызывает определенный дискомфорт для остальных жителей дома. Поэтому владелец домашнего животного обязан соблюдать санитарно-гигиенические требования. И в случае их нарушения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 10 до 20 МРП (29 170 – 58 340 тенге). Данную норму мы предусмотрели в Кодексе об административных правонарушениях, – пояснил глава Минэкологии.

По его словам, при первом нарушении сумма штрафа будет составлять 10 МРП, при повторном – 20 МРП.

Ранее министр экологии рассказал, есть ли у него домашние питомцы и запретят ли проводить национальные виды спорта с участием животных в Казахстане.

Тамила Языкова, Нур-Султан