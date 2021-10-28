Драка школьников в Пиджиме – врач сообщил о двух пострадавших

Заместитель акима Алматинской области Батыржан Байжуманов, начальник Панфиловского районного отдела полиции Жандос Кавлиев и аким Панфиловского района Талгат Умралиев встретились с жителями села Пиджим, в котором 27 октября произошла массовая драка школьников, передает Zakon.kz.

На встрече также присутствовали общественные деятели, представители Ассамблеи народа Казахстана.

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Я сам всю ночь присутствовал здесь. Я увидел безответственный поступок молодежи. Они раздули школьный конфликт и навредили местным жителям. Я хочу призвать старейшин, местных жителей научить детей уважать друг друга. Вы всю жизнь живете в этой местности. Вы соседи, вы друзья, коллеги, сваты друг другу. Вы разделяете и радость, и горе вместе. Вы должны передать все эти ценности своим детям. Талгат Умралиев

Также на встрече выступили жители села, которые призвали уважать друг друга.

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Молодежь – это будущее страны. Мы должны вкладываться в их воспитание. Мы всегда жили здесь дружно. Но такие случаи показывают нас на всю страну в нехорошем свете. Это никакой не межнациональный конфликт, а обычное хулиганство. Всем этим пользуются недобросовестные люди. Даже случайный пожар показали так, будто это итог вчерашнего случая. Но это не так и вы все это знаете. Уважайте друг друга. Мы из одной земли, из одной страны. Вы одна большая семья. житель села Пиджим Аутжан Хамраев

В свою очередь начальник Панфиловского районного отдела полиции сообщил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 106 п. 1 УК РК.

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Из-за словесной перепалки произошла драка между школьниками, что поспособствовало хулиганству. Некоторые лица, не поняв всей сути ситуации, начали хулиганничать в селе, что привело к такому ажиотажу. Жандос Кавлиев

По словам заместителя главного врача по контролю качества медицинской помощи Ержана Кожахметова, подросток 2005 г.р. поступил с открытой черепно-мозговой травмой, открытым линейным переломом височной кости с переходом на основание, ушибом головного мозга тяжелой степени, посттравматической субдуральной гематомой, травматическим шоком второй-третьей степени. Второй пациент также поступил с открытой черепно-мозговой травмой средней тяжести. На данный момент состояние ребенка стабильное, получает лечение в отделении интенсивной терапии, находится в полном сознании.

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27 октября в Центральную больницу Панфиловского района с территории школы поселка Пиджим с телесными повреждениями поступил 16-летний подросток. В ходе проверки выяснилось, что причиной послужила словесная перепалка между учениками 9-го и 10-го классов, переросшая в драку, в которой пострадал подросток.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по ст. 106 ч. 2 УК РК, все участники конфликта установлены.

В Управлении здравоохранения Алматинской области сообщили, что общее состояние школьника 2005 г.р., поступившего в Панфиловскую межрайонную многопрофильную больницу 27 октября, оценивается как тяжелое (он получил открытую черепно-мозговую травму).

Алуа Кожахмет