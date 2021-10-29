Сколько дней отдохнут казахстанские школьники на осенних каникулах

Школьники Казахстана отдохнут на осенних каникулах семь дней, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в Министерстве образования и науки.

Осенние каникулы для школьников продлятся 7 дней (с 1 по 7 ноября включительно), - говорится в сообщении.

Вторая четверть начнется 8 ноября в традиционном формате.

В первой четверти была проведена работа по диагностике знаний школьников и восполнению потерь в знаниях из-за пандемии и онлайн-обучения в прошлом году. По всем основным предметам выявлялись сложные темы, на закрепление которых было отведено отдельное время. По желанию детей и их родителей были организованы занятия по отдельным учебным предметам для более чем 62 тыс. школьников, - сообщила председатель Комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Гульмира Каримова.

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Стоит отметить, что продолжительность учебного года в первых классах - 33 учебные недели, во 2-11 (12) классах - 34 учебные недели.

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