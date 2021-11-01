Метель ожидается в Нур-Султане – объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и шести областях Казахстана, передает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", 2 ноября в Нур-Султане временами ожидаются туман, гололед, днем низовая метель. Ветер западный с переходом на северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

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На северо-западе, юго-востоке Акмолинской области синоптики прогнозируют туман, гололед, низовую метель. Ветер западный с переходом на северо-восточный, на юге, северо-востоке области порывы 15-20 м/с, днем – 23 м/с. В Кокшетау ночью и утром возможны туман и гололед.

Ночью на большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег. На севере, западе области – туман, низовая метель, гололед. Ветер северо-восточный, на юго-западе области 15-20 м/с. В Петропавловске – гололед. Ветер северо-восточный, ночью порывы 15-20 м/с.

Днем на северо-востоке Алматинской области задует западный ветер, порывы 15-20 м/с.

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На севере, востоке Карагандинской области возможны туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. В Караганде ожидается гололед.

Днем в центре Кызылординской области прогнозируется ветер юго-западный, западный, 15-20 м/с.

На севере Западно-Казахстанской области и в Уральске ночью и утром ожидается туман.

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