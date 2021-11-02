Драка школьников в Пиджиме: полиция расследует уголовные дела

В полиции Алматинской области рассказали о расследовании уголовных дел после событий в Пиджиме, сообщает Zakon.kz.

По данным областного ДП, возбуждены и расследуются дела по статьям "Хулиганство" и "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Для установления всех обстоятельств происшествия создана следственно-оперативная группа.

Все участники уголовного процесса уже установлены. В ходе расследования назначены соответствующие экспертизы, следственно-оперативные мероприятия, направленные на всесторонность, полноту и объективность исследования обстоятельств, необходимых и достаточных для правильного разрешения дела, продолжаются. Иная информация в соответствии ст. 201 УПК РК не подлежат к разглашению, – добавили в ведомстве.

27 октября стало известно о конфликте школьников, переросшем в массовую драку.

Как выяснилось, причиной драки послужила словесная перепалка, которая произошла между учениками 9-го и 10-го классов. В результате пострадал 16-летний подросток.

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Кроме того, группой лиц были разбиты стекла ряда частных домов, а также повреждено несколько машин.

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