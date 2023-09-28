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Взрыв в Узбекистане: возбудили уголовное дело

пожар и взрыв в Узбекистане Фото: МЧС Узбекистана
В настоящее время по уголовному делу сформировали следственную группу в составе специалистов соответствующих органов, следственные действия проводятся в оперативном порядке, сообщает Zakon.kz.

В связи с чрезвычайной ситуацией в Сергелийском районе Ташкента следственное управление МВД возбудило уголовное дело за нарушение правил пожарной безопасности, сообщает Kun.uz.

28 сентября произошел пожар и взрыв на складе площадью 18,4 га, принадлежащем ООО "Inter Logistics", на площади около 10 тыс. кв. метров.

В результате ударной волны были повреждены несколько жилых домов, зданий и автомобилей, расположенных вокруг склада. Пострадали люди.

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