Взрыв в Узбекистане: возбудили уголовное дело

В настоящее время по уголовному делу сформировали следственную группу в составе специалистов соответствующих органов, следственные действия проводятся в оперативном порядке, сообщает Zakon.kz.

В связи с чрезвычайной ситуацией в Сергелийском районе Ташкента следственное управление МВД возбудило уголовное дело за нарушение правил пожарной безопасности, сообщает Kun.uz.



28 сентября произошел пожар и взрыв на складе площадью 18,4 га, принадлежащем ООО "Inter Logistics", на площади около 10 тыс. кв. метров.

В результате ударной волны были повреждены несколько жилых домов, зданий и автомобилей, расположенных вокруг склада. Пострадали люди.

Материал по теме Минздрав Узбекистана: Пострадавших в результате взрыва и пожара госпитализируют

От полученных травм скончался несовершеннолетний 2006 года рождения. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.