Сколько казахстанцев получат доступ к газу к 2025 году

На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрены вопросы экологии и охраны окружающей среды, передает Zakon.kz.

В рамках прошедшего 1 ноября в городе Глазго саммита ООН СОР26 Казахстан подтвердил позицию о приверженности борьбе с изменением климата, – говорится в сообщении primeminister.kz.

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Казахстан одним из первых в мире ратифицировал Парижское соглашение, приняв обязательство сократить выбросы парниковых газов на 15%. Для достижения поставленной цели РК был обновлен определяемый на национальном уровне вклад (ОНУВ), а также принят новый Экологический кодекс.

К 2030 году будет увеличена доля энергии из возобновляемых источников в пять раз – с 3% до 15%, доля энергии за счет газовой генерации повысится в два раза – с 20% до 40%. Планируется снизить долю вырабатываемой из угля энергии с 70% до 40%. Будет повышен потенциал поглощения углерода за счет посадки свыше 2 млрд деревьев к 2025 году.

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В рамках принятых обязательств по достижению Казахстаном углеродной нейтральности к 2060 году правительство разрабатывает стратегический документ, который предусматривает значительные реформы во всех секторах экономики с акцентом на энергетику, обрабатывающую промышленность, сельское и лесное хозяйство, транспорт, ЖКХ и утилизацию отходов.

Углеродная нейтральность будет достигнута путем повышения устойчивости землепользования и водопользования, энергетической эффективности экономики, электрификации и широкомасштабного использования экологически чистых и возобновляемых источников энергии.

При реализации планов по сокращению выбросов парниковых газов будет максимально использован потенциал рыночных механизмов и частных инвестиций.

По итогам саммита ООН СОР26 Казахстан присоединился к Декларации по лесам и землепользованию, а также Обязательству по образованию и вовлечению молодежи.

На сегодня в рамках работы по улучшению экологии на Арале на осушенном дне моря продолжается посадка саксаула на площади 1,1 млн га. В текущем году посев саксаула будет произведен на площади 100 тыс. га, в последующие четыре года – на площади 250 тыс. га ежегодно.

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Проводится работа по утилизации и недопущению стихийных свалок. На сегодня ликвидировано 86% (6,3 тыс.) из 7,3 тыс. свалок. Проведены рейдовые мероприятия, к ответственности привлечено около 17 тыс. правонарушителей.

С 2022 года в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Усть-Каменогорск, Актобе и Караганда начнется реализация проектов строительства мусороперерабатывающих заводов.

Меры по улучшению качества атмосферного воздуха, совершенствованию системы управления отходами, сохранению экосистем водных объектов страны, биоразнообразию и развитию особо охраняемых природных территорий предусмотрены в Национальном проекте "Жасыл Казахстан".

Глава правительства поручил Министерству национальной экономики внести доработанный проект Стратегии по достижению углеродной нейтральности до 1 апреля 2022 года.

Министерству экологии совместно с акиматами поручено проработать вопрос создания строительных полигонов согласно новым требованиям действующего законодательства, а также принять меры по разработке дорожных карт и достижению показателей снижения выбросов загрязняющих веществ крупных предприятий в 10 городах страны.

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