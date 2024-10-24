Сенат ратифицировал соглашение с Узбекистаном об экологическом сотрудничестве

В Сенате 24 октября 2024 ратифицировали соглашение между правительством Казахстана и Узбекистана о сотрудничестве в области экологии и охраны окружающей среды, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Ольга Булавкина рассказала, что соглашением предусматривается расширение двустороннего сотрудничества с Узбекистаном по новым семи направлениям.

"Первое – разработка совместных мероприятий по улучшению экологической ситуации в Аральском бассейне, что позволит скоординировать действия казахстанской и узбекской сторон по смягчению последствий экологического кризиса Аральского моря и стабилизации экологической обстановки в регионе, а также по сдерживанию песчано-солевых бурь, представляющих собой серьезную и широкомасштабную проблему", – сказала она.

По ее словам, второе – взаимодействие в части государственного контроля за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением.

"Необходимо отметить, что постановлением правительства Республики Казахстан от 17 марта 2022 года утверждены Правила ввоза на территорию Республики Казахстан, вывоза и транзита опасных и других отходов. ​В данном случае государство, не являющееся членом ЕАЭС, ввоз и вывоз опасных отходов в целях их дальнейшего восстановления, осуществляет на основании лицензии. Кроме того, в соответствии с Экологическим кодексом ввоз на территорию РК опасных отходов с целью их захоронения запрещается. Данные меры позволят экологически обоснованно регулировать перемещение опасных отходов в целях предотвращения загрязнения окружающей среды", – продолжила Ольга Булавкина.

Третьим направлением является координация мероприятий по охране мигрирующих животных, а также видов животных, обитающих на территориях государств сторон.

"Данные мероприятия позволяют детально изучить состояние отдельных видов животных, таких как сайгаки, джейраны, архары и др. и основные угрозы, с которыми они сталкиваются. Вести борьбу с браконьерством, незаконными отловом и торговлей, разработать регламент по включению политики сохранения биоразнообразия и мигрирующих видов в национальную энергетическую и климатическую политики", – дополнила Ольга Булавкина.

Четвертое направление – охрана экосистем от деградации и предупреждение песчаных бурь путем повышения устойчивости почвы к ветровой эрозии, защита растительности в естественных степях и пустынях, создание лесозащитных полос, укрепление системы раннего предупреждения о песчаных бурях путем обмена информацией о климатических и погодных явлениях.

"Что в свою очередь поможет составлять своевременные и качественные прогнозы. Пятое направление – адаптация к изменению климата включает в себя мероприятия по предупреждению и контролю за загрязнением атмосферного воздуха, загрязнением воды, управлением твердыми бытовыми и опасными отходами, мониторингу состояния и охраны окружающей среды, а также по созданию рабочего механизма взаимного информирования о чрезвычайных ситуациях, оказывающих трансграничное воздействие на окружающую среду и их максимальной ликвидации", – сказала Ольга Булавкина.

Шестое – проведение совместных конференций, круглых столов, встреч, а также рабочих групп по вопросам совместной научно-исследовательской деятельности в области мониторинга окружающей среды.

"Седьмое направление – это запуск совместных образовательных программ, научных исследований, а также подготовка кадров и популяризация результатов совместной деятельности в области окружающей среды, что позволит укрепить сотрудничество в сфере экологии и повысить кадровый потенциал двух стран", – перечислила Ольга Булавкина.

Сенатор подчеркнула, что данное соглашение направлено на улучшение взаимодействия по мониторингу состояния окружающей среды, включая осуществление совместного отбора проб воды, анализа и обмена данными по качеству воды и нормативными документами.

"Кроме того, соглашением предусматривается создание казахстанско-узбекской совместной комиссии по сотрудничеству в области охраны окружающей среды, в рамках которой планируется обсуждение вопросов реализации соглашения", – заключила Ольга Булавкина.

22 октября 2024 года аким Мангистауской области предложил создать спецзону беспошлинной торговли на казахстанско-узбекской границе.