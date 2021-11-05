Инструкцию для туристов разработали в Казахстане

Комитет лесного хозяйства и животного мира подготовил проект приказа, которым вносятся изменения и дополнения в Правила посещения особо охраняемых природных территорий физическими лицами, сообщает Zakon.kz

В частности, к правилам добавилось приложение – Инструкция по технике безопасности при посещении особо охраняемых природных территорий.

Как отмечается, документ разработан с учетом чрезвычайных происшествий, произошедших в Чарынском и Сайрам-Угамском государственных национальных природных парках.

Для обеспечения безопасности туристов на особо охраняемых природных территориях предлагается установить требования по безопасному пребыванию туристов на особо охраняемых природных территориях, – говорится в обосновании.

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Так, находясь на особо охраняемых природных территориях, посетители обязаны соблюдать требования нормативно-правовых актов РК в части соблюдения режима особо охраняемой природной территории.

Посетители особо охраняемых природных территорий принимают на себя ответственность за все последствия и риски, связанные с причинением вреда своей жизни и здоровью в результате нарушения Инструкции во время пребывания и не будут иметь претензий, связанных с этим, в том числе требований по компенсации вреда, имуществу, жизни и здоровью, морального вреда и связанных с этим убытков, кроме наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), – говорится в документе.

При этом администрация особо охраняемой природной территории не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, в том числе: природных стихийных бедствий (землетрясений, наводнений, ураганов, иного), общественных беспорядков, военных действий, забастовок, решений государственных органов, аварийных ситуаций (отключения электроэнергии, ремонтно-восстановительных работ и других подобных неотложных работ), а также за оставленные без присмотра вещи или документы.

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Кроме того, предусматривается соблюдение личной безопасности при посещении особо охраняемых природных территорий

Так, перед выходом на маршрут необходимо:

Ознакомиться с условиями прохождения маршрута. В зависимости от особенностей маршрута подготовить соответствующие средства передвижения, личные вещи, необходимые средства связи и навигации (карта, навигатор), защиты, предметы оказания первой медицинской помощи. Убедиться в исправности средств связи (спутниковой, сотовой, радио, рации). Необходимо знать номера телефонов спасательных (аварийных) служб и администрации особо охраняемой природной территории. Уполномоченному органу в области особо охраняемых природных территорий, операторам связи и местным исполнительным органам необходимо обеспечить расширенную зону покрытия и бесперебойную работу интернет и сотовой связи для безопасности посетителей и их связи со спасателями во время чрезвычайных ситуаций. О выходе на предполагаемый маршрут и предположительном времени возвращения известить сотрудников особо охраняемой природной территории, находящихся в ближайшем населенном пункте, заполнив информационный лист с указанием контактных данных для возможности обратной связи в случае длительного невозвращения с маршрута, либо коллег, членов семьи, соседей, при невозможности – оставить на видном месте записку с краткой информацией. Если при посещении особо охраняемой природной территории планируется заняться активными видами туризма, связанными с повышенным риском для жизни, о своем маршруте необходимо также проинформировать территориальный орган МЧС. При движении на транспортных (механизированных) средствах проверить их исправность, надежность, заправку ГСМ, наличие ручного инструмента, исправность шин, рабочее состояние запасной шины. Обратить особое внимание на тормозную систему и осветительные приборы. При использовании маломерных плавательных средств проверить наличие индивидуальных спасательных средств. При использовании лыж проверить их исправность и надежность креплений.

Как отмечается, при прохождении маршрута посетители должны быть обеспечены компасом, картой-схемой или навигатором, треккинговым устройством, средствами связи, спичками в непромокаемой упаковке, запасным комплектом нательного белья, аварийным запасом продуктов, медицинской аптечкой. При нахождении в группе детей нельзя оставлять их без присмотра.

Для организованных групп посетителей особо охраняемых природных территорий рекомендуется сопровождение группы сертифицированным гидом-проводником или инструктором по туризму и лицом, умеющим оказывать первую помощь (лицо, оказывающее первую помощь, медицинский работник, медицинская сестра).

Перед поездкой в охраняемые природные территории рекомендуется ознакомиться с прогнозом погоды непосредственно в местах предполагаемого маршрута либо в близлежащих населенных пунктах.

Не допускается выход на маршрут при очень низкой температуре, штормовом ветре, густом тумане, сильном снегопаде (видимость менее 500 м). Администрации особо охраняемой природной территории необходимо предусмотреть возможное ухудшение погодных условий и принять меры по недопущению выхода на маршрут до улучшения обстановки. Также необходимо завершить прохождение маршрута и вернуться в место временного/постоянного пребывания перед заходом солнца (в светлое время), – указывается в инструкции.

На маршруте следует останавливаться на специально оборудованных туристских стоянках (при их наличии), либо устанавливать палатки в безопасных местах, учитывая возможный подъем воды в реке, ручье, осыпи камней, наличие вблизи сухостойной травы, присутствие поблизости мест возможной концентрации диких животных.

При пеших переходах необходимо периодически определять местоположение по ориентирам, используя карту, компас, навигатор, расположение небесных светил, природные факторы, особенности произрастания кустарниковой растительности, звуковые, световые и иные ориентиры.

Также необходимо соблюдать требования указательных знаков, информационных табличек, стендов и других информационных носителей особо охраняемой природной территории.

При переходе вброд рек, топких участков болот необходимо убедиться в безопасности передвижения.

Во время дождя и после него до высыхания почвы не передвигаться по участкам с возможным камнепадом, овражным и горным склонам.

Переходить реки вброд рекомендуется в известных местах с твердым дном, приемлемой глубиной и скоростью течения, при необходимости используя шест или веревку, предварительно закрепленную на противоположном берегу. Не допускается переходить через водные преграды по перекинутым через них влажным, скользким бревнам или камням.

При несчастном случае необходимо оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости сообщить о случившемся сотрудникам особо охраняемой природной территории, спасательным службам.

Заблудившись, необходимо оценить свое состояние здоровья и степень усталости, состояние окружающей среды, одежды, обуви, расстояние до четко видного и известного ориентира, запас еды, спичек, воды, наличие средств связи, после чего принять решение о дальнейших действиях. Неправильно выбранное направление движения осложнит ваш розыск. Перед началом движения на видном месте оставить записку, указав время, направление движения, состояние здоровья, при отсутствии бумаги – сделать отметку на земле, на камнях, – говорится в документе.

При движении по замерзшей поверхности водоемов (озер, рек, моря) не выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь), а также не выходить на темные участки льда.

При вынужденном переходе водоема безопаснее всего придерживаться проторенных троп или идти по уже проложенной лыжне. Иметь при себе что-нибудь острое, чем можно было бы закрепиться за лед в случае, если вы провалились.

Инструкция также предусматривает правила пожарной безопасности.

В частности, разводить костер разрешается только в специально оборудованных для этого местах, запрещено разжигать костры не предназначенной для этого горючей жидкостью (бензином, соляркой, спиртом).

При возникновении пожара и невозможности с ним справиться покинуть зону возгорания и срочно сообщить об инциденте администрации особо охраняемой природной территории любым доступным способом.

Полный текст документа можно посмотреть на сайте "Открытые НПА", где он размещен для публичного обсуждения до 18 ноября.