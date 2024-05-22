Снежные барсы попали в фотоловушку в Туркестанской области
Фото: pixabay
Сразу два снежных барса попали в фотоловушку в Туркестанской области. Хищники были замечены на территории Сайрам-Угамского государственного национального природного парка, сообщает Zakon.kz.
Видео с барсами нацпарк опубликовал на своей странице в Instagram.
"Момент из кадра фотоловушки. Снежный барс – особый представитель семейства кошачьих", – говорится в сообщении под постом.
На видео один из хищников как будто даже позирует перед камерой.
14 февраля 2024 года сообщалось, что видео с любознательным снежном барсом сняли на территории Катон-Карагайского национального парка в Восточном Казахстане. Ирбис попал в объектив во время ночной прогулки.
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