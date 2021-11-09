Жестокое убийство девушки в Алматы – появились подробности

Стали известны подробности жестокого убийства девушки в ЖК Алматы, передает Zakon.kz.

Об издевательствах над 18-летней девушкой и ее гибели стало известно из соцсетей. Личность подозреваемого в убийстве установлена, его задержали в пригороде Алматы и поместили в изолятор временного содержания.

По информации телеканала КТК, полиция провела допрос соседей и очевидцев, выяснив детали злополучного дня и ночи, когда убили студентку.

Они (родные. – Прим. ред.) искали девушку и постучались к нам, мы с ее сестрой разговаривали. Она сказала, что ищет свою сестру, так как девушка ей написала, что она будет у подруги. А через какое-то время написала, что ее избивают, и просила помощи. Все происходило в этой квартире, но, как ни странно, мы ничего не слышали. Хотя мы с мужем не спали долго, наверное, до 12 ночи. И никаких посторонних звуков не было, – рассказала соседка Екатерина.

Почти всю ночь на месте работали оперативники. Известно, что жилье на протяжении нескольких лет сдавали посуточно. По одной из версий, девушка приехала с парнем и, возможно, между ними произошел конфликт. Криминалисты установили, что подозреваемый связал жертву и принялся ее избивать, после задушил.

Департамент полиции города Алматы информирует, что данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 99, ч. 2 УК РК. Создана специальная следственно-оперативная группа. Вместе с тем информируем, что информация о том, что потерпевшая являлась женщиной легкого поведения, не соответствует действительности, – сообщила официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.

Жильцы не отрицают, что квартира действительно сдается в аренду. Но отмечают, что никакого притона тут никогда не было.

Здесь, во дворе, ночью молодые люди ходили, интересовались какой-то девушкой. Я сказал, что ничего не знаю. Вообще, тут в семь вечера уже никого нет. Холодно – и все по домам сидят. И потом охрана есть, никто просто так не зайдет на территорию. Живу с семьей в этом доме несколько лет и не видел, чтобы здесь был проходной двор, – сказал житель комплекса Данияр Оразов.

Полиция изъяла записи с камер наблюдения, установленных на территории комплекса и в подъезде дома.