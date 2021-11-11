Успешно выступили на ЧМ – Геннадий Головкин обратился к казахстанским боксерам

Боксер Геннадий Головкин обратился к казахстанским боксерам, которые успешно выступили на Чемпионате мира в Белграде, передает Zakon.kz.

Рад за наших казахстанских боксеров, которые успешно выступили на Чемпионате мира в Сербии, – написал он в Twitter.

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Поздравляю и ребят, и тренеров, и федерацию во главе с Кенесом Хамитовичем с достойным результатом. Удачи в дальнейшей подготовке к Азиатским играм. Алга, Казахстан! Геннадий Головкин

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Напомним, на Чемпионате мира, который прошел в Белграде, казахстанские боксеры завоевали пять медалей: два "золота" (Темиртас Жусупов и Сакен Бибосынов), два "серебра" (Махмуд Сабырхан и Серик Темиржанов) и "бронзу" (капитан национальной сборной Аблайхан Жусупов).