Ограничат ли права невакцинированных детей в Казахстане

Будут ли вводить ограничения на посещение торговых центров для невакцинированных детей, рассказал министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент Zakon.kz.

На данный момент ограничения действуют только для взрослого населения. А в дальнейшем для детей этот вопрос рассматривается, – ответил Алексей Цой.

В кулуарах правительства главу Минздрава также спросили, появятся ли статусы детей в Ashyq после вакцинации.

Но министр ответил: "Пока только у взрослого населения".

12 ноября на брифинге в СЦК вице-министр здравоохранения Ажар Гиният сообщила, что после вакцинации все дети получат паспорта вакцинации.

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Напомним, в Казахстане началась вакцинация Pfizer. Вакцинировано уже 1313 детей и 247 беременных и кормящих женщин.

До 20 ноября ожидается поставка второй партии вакцины.

Тамила Языкова, Нур-Султан