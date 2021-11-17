Алматы заметает: в городе идет масштабная уборка снега

В Алматы начался снегопад, сообщает Zakon.kz.

По данным Управления жилищной политики города, 1482 дорожных рабочих и 554 единицы спецтехники задействованы в уборке снега.

Организованы работы по очистке тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, парковочных карманов, мест общего пользования.

В ночной период с 17 на 18 ноября планируется выход 491 единицы спецтехники, в том числе 183 пескоразбрасывателей, и 323 дорожных рабочих. В районных акиматах и подрядных предприятиях организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега, – уточнили в ведомстве.

По прогнозу синоптиков, снег будет идти до утра 18 ноября.

С прогнозом погоды можно ознакомиться по ссылке.

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