В каких регионах казахстанцы чаще всего попадают на уловки мошенников

На заседании Межведомственной комиссии (МВК) по профилактике правонарушений под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрены вопросы противодействия интернет-мошенничеству и обеспечения безопасности дорожного движения, передает Zakon.kz.

За 10 месяцев 2021 года количество зарегистрированных фактов интернет-мошенничества в Казахстане составило 17,8 тыс., что почти в два раза больше показателя за аналогичный период прошлого года. Наибольшее количество интернет-мошенничества зарегистрировано в городах Нур-Султан и Алматы, Карагандинской, Костанайской и Восточно-Казахстанской областях, - говорится в сообщении primeminister.kz.

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Распространенными способами кибермошенничества являются получение предоплаты либо полной оплаты за товар или услугу по интернет-объявлениям (8,2 тыс. фактов), оформление фиктивных онлайн-займов на сайтах микрокредитных организаций (2,7 тыс.), хищение денежных средств с банковских счетов путем звонков от имени служб безопасности банков (2,3 тыс.), предложение выгодного вложения денег в различные проекты, игры (1,9 тыс.), завладение персональными данными либо деньгами посредством направления ложных ссылок (1,3 тыс.) При этом мошенники используют хакерские программы по подмене исходящих номеров на абонентские номера казахстанских сотовых операторов.

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В целях борьбы с интернет-мошенничеством усилено кадровое и техническое обеспечение подразделений МВД по противодействию киберпреступности. АРРФР в апреле введен новый порядок идентификации заемщиков при выдаче онлайн микрокредитов - идентификация проводится одним из трех способов: посредством ЭЦП, сверки соответствия биометрических параметров заемщика, двухфакторной проверки персональных данных и изображения лица в режиме реального времени, - отмечается в сообщении.

За 10 месяцев в рамках обеспечения безопасности дорожного движения усилен контроль за водительской дисциплиной. Задержано порядка 20 тыс. водителей за вождение в нетрезвом виде, пресечено 5 тыс. фактов выезда на полосу встречного движения. Лишено права управления 24,5 тыс. водителей, в том числе 1,3 тыс. пожизненно. Подвергнуто административному аресту 20 тыс. нарушителей. Оштрафовано 220,5 тыс. пешеходов.

Министерствами внутренних дел, индустрии и инфраструктурного развития утверждена Дорожная карта по повышению безопасности дорожного движения на 2020-2022 годы. В текущем году на аварийно-опасных участках устроено более 50 тыс. кв. м шумовых полос, установлено 220 светодиодных дорожных знаков, 55 тыс. светодиодных катафотов и 400 дорожных буферов. Ведется строительство обходов городов и населенных пунктов, надземных пешеходных мостов. Проводится работа по усилению ответственности Центров технического осмотра и владельцев автотранспортных средств за фиктивное прохождение техосмотра.

Глава правительства поручил обеспечить цифровую безопасность граждан и сохранность их денежных средств, а также усилить информационно-разъяснительную работу с населением по вопросам противодействия интернет-мошенничеству.

Премьер-министр отметил необходимость дальнейшего совершенствования мер по профилактике и снижению аварийности на дорогах, выработки комплекса мероприятий по реализации единой транспортной политики в регионах, - резюмируется в сообщении.