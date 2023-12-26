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Отработанные схемы: на какие уловки мошенников чаще всего попадают казахстанцы

Отработанные схемы: на какие уловки мошенников чаще всего попадают казахстанцы Фото: freepik
По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры РК, за 11 месяцев 2023 года ущерб, причиненный мошенниками, составил 96,5 миллиарда тенге. На какие уловки аферистов чаще всего попадают казахстанцы, в материале Zakon.kz.

Немного статистики

Согласно отчету Комитета по правовой статистике, только за 11 месяцев 2023 года в Казахстане было зарегистрировано 132 995 уголовных правонарушений. Причем по отдельным составам преступлений наблюдается динамика роста. К числу таких преступлений относится мошенничество (ст. 190 УК), где по сравнению с предыдущим годом зафиксирован рост на 1,6% (с 40 096 до 40 754 преступлений).

Отработанные схемы: на какие уловки мошенников чаще всего попадают казахстанцы

Фото: КПС

Виды мошеннических действий

Чаще всего финансовые мошенники используют ушедшие во Всемирную сеть базы данных физических и юридических лиц – клиентов банков, квазигосударственных организаций, почты. Такие базы данных продаются на хакерских форумах, бывает и так, что данные клиента случайно попадают в руки мошенников. И вот тогда вам не дадут покоя.

Как правило, злоумышленники используют одни и те же проверенные, но эффективные методы обмана, которые используются во всем мире. По словам начальника управления Антифрод Департамента безопасности АО "Отбасы банк" Олжаса Есимбекова, в этом случае отличаются только языки коммуникаций. Но цель всегда одна – заставить доверчивого "клиента" добровольно расстаться с деньгами, либо убедить его назвать данные банковской карты, чтобы получить к ней доступ.

К таким постоянным видам мошенничества относятся:

  • Фишинг – когда вас обманом заставляют пройти по мошеннической ссылке и оставить там свои личные данные, такие как логин и пароль от банковских приложений и т.д. Получив информацию, мошенники дистанционно смогут управлять вашими банковскими счетами.
  • Вишинг – тем же самым обманным способом вынуждают вас огласить свои данные и помочь им получить доступ к аккаунтам в мобильном и интернет-банкинге при телефонном разговоре (voice phishing).
  • Социальная инженерия – тот же вишинг, только обманывают вас мошенники, которые прошли специальное обучение и подготовку у специалистов по психоэмоциональному управлению.
"Сейчас у мошенников есть свои собственные большие call-центры, современное, дорогостоящее оборудование и программное обеспечение по подмене исходящих номеров телефонов. Они проводят внутренние тренинги по развитию навыков обмана и масштабированию самых эффективно-работающих методик и скриптов (шаблонов разговоров). Главный инструмент мошенника – психологическая манипуляция".Олжас Есимбеков

Поэтому злоумышленники часто представляются сотрудниками Службы безопасности вашего банка, сообщая "клиенту", что его счет взломали и поэтому ему в срочном порядке надо назвать свои данные, чтобы остановить незаконное списание денег с банковской карты. Бывает, что мошенники называют себя представителями правоохранительных органов. Здесь схема такая же, как и предыдущая, разница лишь в прикрытии. Но самый неприятный и пугающий вид мошенничества – это звонки "от родственников", которые пострадали в ДТП и ждут быстрой помощи. Здесь уже аферисты, недолго думая, попросту называют нужную сумму и номер счета, куда срочно нужно перевести деньги, чтобы "пострадавшему сделали операцию".

Но есть и другие виды мошенничества, которые активно используют злоумышленники. Например, один из видов интернет-мошенничества – сбор денег на операцию детям, больным каким-нибудь тяжелым и опасным недугом. Играя на эмоциях и жалости граждан, они создают трогательные объявления о сборе средств на лечение, в том числе с привлечением известных людей и блогеров. Но нередко все это оказывается обманом. Фотографии больных детей мошенники берут из интернета и придумывают им биографии и душещипательные истории.

Иногда злоумышленники рассылают вредоносные ссылки, содержащие вирус, или предлагают купить права/диплом/сертификат или иные виды документов без сдачи экзамена и обучения.

Технологии развиваются, и этим активно пользуются аферисты. В последнее время у них стали популярными схемы обмана через социальные сети. Так, к примеру, через Telegram злоумышленники распространяют:

  • предложения работы через боты пользователям социальной сети;
  • создают фейковые каналы от лица "известных экспертов" в области науки или медицины или маркетолога знаменитой компании;
  • рассылают ссылки на ложные ресурсы;
  • рассылают сообщения от якобы "техподдержки";
  • предлагают участие в голосовании или участие в бесплатном премиуме.

Схемы обмана через социальные сети могут быть разными, но в целом все сводится к тому, что мошенники просят "потенциальную жертву" перевести деньги, и порой немалые, на определенные реквизиты.

Специалисты "Отбасы банка" рекомендуют соблюдать осторожность и быть предельно внимательными при вводе личных данных (реквизиты карт и счетов, номера телефонов, пароли) на интернет-страницах, при переходе на предложенные ресурсы внимательно проверять URL-адрес. И в целом, скептически относится к всевозможным заманчивым предложениям. Помните, бесплатный сыр, часто бывает лишь в мышеловках.

Также более подробную информацию о том, как обезопасить себя и своих близких от недобросовестных действий мошенников и не лишиться накопленных сбережений можно узнать, на специальной посадочной странице "Отбасы банка "Остерегайтесь мошенников", перейдя по ссылке.

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