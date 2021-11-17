В Алматинской и Карагандинской областях на автодорогах закрыли движение

Введено ограничение движения на областных трассах из-за ухудшения погоды, передает Zakon.kz.

Объявлено об ограничении движения в Алматинской области.

17 ноября в 17:00 в Алматинской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге Сарыозек – Коктал, на участке 45-68 км, перевал Алтын-Емель (участок на реконструкции ТОО "РСУ-1"), – отмечается в сообщении пресс-службы МИИР РК.

Следом была закрыта автодорога и в Карагандинской области.

17 ноября с 18:00 в Карагандинской области в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге Екатеринбург – Алматы, участок 1505-1847 км, село Жумабек – город Балхаш (участок на реконструкции ТОО "СП КазГерСтрой" и "СITIC Cоnstraction"). пресс-служба МИИР РК

Ранее была закрыта трасса в Жамбылской области.

В ведомстве предупреждают, что в целях недопущения чрезвычайных ситуаций и соблюдения безопасности водителям рекомендуется воздержаться от дальних поездок.

В случае возникновения нештатных ситуаций следует обратиться в круглосуточный call-центр по номеру 1403.

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