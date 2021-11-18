Как восстанавливают Тараз после сильного ветра 

17 ноября на Тараз обрушился сильный ветер, передает Zakon.kz.
В городе восстановлено 10 столбов уличного освещения, осталось еще восемь. Шесть жилых массивов еще не подключены к электросети – 6410 абонентов. Подключены четыре котельные, из-за отсутствия электроэнергия одна котельная остается не подключенной. Газоснабжение подключено 152 абонентам, осталось - 74. Установлено 16 светофоров, осталось 17.
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Все 12 остановок восстановлены.
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Удалены остатки 27 поваленных деревьев, осталось -18.
На территории города 19 школ обучаются в режиме оффлайн, 41 школа-онлайн. Из 45 детских садов – 41 работает оффлайн, четыре онлайн.
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Сумма ущерба устанавливается. Все коммунальные предприятия и учреждения работают в усиленном режиме. Восстановительные работы продолжается.
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