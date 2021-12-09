10:19 09.12.2021
Фейк о стоимости Pfizer рассылают в Казнете
Фото: pfizer.com
Автор одной из рассылок утверждает, что цена вакцины производства Pfizer/BioNTech составит 50 000 тг.
Он отмечает, что эту информацию узнал в алматинской поликлинике №4.
В самой поликлинике эти сведения назвали ложными.
На сегодняшний день в городской поликлинике №4 ведется предварительная запись желающих получить платно вакцину компании Pfizer. Стоимость пока неизвестна. Врачам поликлиники не давались указания касательно стоимости вакцинации.сообщили в учреждении.
Таким образом, как уточняет Stopfake.kz, сообщение о стоимости вакцины в 50 000 тг — фейк. На сегодняшний день сумма еще не озвучивалась.
Стоит отметить, что бесплатно привиться препаратом производства Pfizer/BioNTech могут дети от 12 до 18 лет, беременные и кормящие женщины.
Ранее министр здравоохранения РК Алексей Цой объяснил , почему Pfizer в Казахстане не будут вакцинировать бесплатно.
Также он прокомментировал вопрос, почему не планируют организовывать вакцинацию Pfizer в рамках ОСМС.
Вы платите и вам гарантированную вакцину изначально уже дают, которая помогает. Задача государства — вылечить, все остальные политические вопросы нас не интересуют. Ни в одной стране сейчас нет столько вакцин. Максимум, две. И от этих вакцин, про которые вы говорите, и за рубежом отказываются. Население всегда ищет какую-то альтернативу, к сожалению. Люди у себя в стране думают, что где-то там лучше другие вакцины есть. Я рекомендую QazVac прививаться. Он работает. Самое главное — не заболеть. Все остальное — это уже сверхдополнительные возможности.Алексей Цой.