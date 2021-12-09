Фейк о стоимости Pfizer рассылают в Казнете

Автор одной из рассылок утверждает, что цена вакцины производства Pfizer/BioNTech составит 50 000 тг.

Он отмечает, что эту информацию узнал в алматинской поликлинике №4.

В самой поликлинике эти сведения назвали ложными.

На сегодняшний день в городской поликлинике №4 ведется предварительная запись желающих получить платно вакцину компании Pfizer. Стоимость пока неизвестна. Врачам поликлиники не давались указания касательно стоимости вакцинации. сообщили в учреждении.

Таким образом, как уточняет Stopfake.kz, сообщение о стоимости вакцины в 50 000 тг — фейк. На сегодняшний день сумма еще не озвучивалась.

Стоит отметить, что бесплатно привиться препаратом производства Pfizer/BioNTech могут дети от 12 до 18 лет, беременные и кормящие женщины.

Ранее министр здравоохранения РК Алексей Цой объяснил , почему Pfizer в Казахстане не будут вакцинировать бесплатно.

Новость по теме Цена на Pfizer будет складываться из стоимости поставки – Минздрав

Также он прокомментировал вопрос, почему не планируют организовывать вакцинацию Pfizer в рамках ОСМС.