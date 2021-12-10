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Законодательство РК
09:41 10.12.2021

16 декабря казахстанцы смогут пополнить депозиты излишками пенсионных — «Отбасы банк»

Фото: Zakon.kz
У казахстанцев появится возможность пополнения депозитов излишками пенсионных накоплений. Об этом сообщила председатель правления АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова, передает Zakon.kz.
Ускоряется процесс принятия изменений в правила по использованию единовременных пенсионных выплат.Ляззат Ибрагимова

По ее словам, Министерство индустрии и инфраструктурного развития планирует опубликовать приказ раньше срока, который откроет «новые возможности».

Мы готовы включить кнопку пополнения депозитов уже 16 декабря 2021 года и четыре выходных дня открывать спецсчета и депозиты. Мы готовы обеспечить техническую поддержку, чтобы наши земляки могли за праздничным дастарханом, открывая свой ноутбук или загрузив с домашнего компьютера, перечислять свои единовременные пенсионные выплаты на депозиты «Отбасы банка».Ляззат Ибрагимова

При этом она попросила делать все онлайн на платформе Enpf-otbasy.kz.

В целях информационной безопасности платформа доступна только с казахстанских IP-адресов и рассчитана на работу с планшетных или стационарных компьютеров.Ляззат Ибрагимова

3 декабря стало известно, что Единый накопительный пенсионный фонд повысил порог достаточности для досрочного снятия пенсионных накоплений.

Позднее в ЕНПФ объяснили, почему изменили порог минимальной достаточности при снятии пенсионных.

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9 декабря глава государства Касым-Жомарт Токаев «поручил правительству продлить сроки действия прежних порогов достаточности до 1 апреля 2022 года».

Размеры действующего порога достаточности пенсионных накоплений

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