Президент задал новую траекторию социально-экономической модернизации – Абаев

На конференции, посвященной 30-летию Независимости Казахстана, Абаев отметил, что в 1991 году, сразу после эйфории первых дней Независимости, граждане стали испытывать разделенное ощущение потерянности, непонимание, тревогу и страх перед будущим.

По его словам, депрессия проникла в общественное сознание на фоне драматических событий в экономике, финансах, международной, внутренней политике.

Мы были девятыми по территории государств в мире, но нас называли «евразийскими Балканами», потенциальным очагом кровавых конфликтов и точкой противостояния великих держав. Тогда и не было речи о каких-либо амбициях глобального масштаба. Все думали, как прокормить семью здесь и сейчас. Даурен Абаев

Первый замруководителя АП РК добавил, что на этой фазе исторического надлома Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев смог построить сильное государство.

Елбасы четко обрисовал казахстанцам цели и задачи. Благодаря его гибкой дипломатической политике Казахстан был встроен в архитектуру глобальной безопасности. Мы нарастили высокие темпы экономического роста, укрепили благополучие наших граждан. Была построена уникальная модель единства и согласия полиэтнического и поликонфессионального общества. Динамика перемен была фантастической. Например, нам не нужно выходить даже за пределы этого зала. Мы с вами сидим в современном здании, оборудованном по последнему слову техники; с нами на связи люди из других стран и континентов благодаря сигналу казахстанского спутника на околоземной орбите. А еще 10 лет назад в этом районе не было ничего, кроме каштановой почвы надпойменной террасы реки Есиль. Даурен Абаев

Также он напомнил, что 2019 году Елбасы принял историческое решение, передав полномочия главы государства Касым-Жомарту Токаеву. Это событие знаменовало новый этап эволюции всей политической системы Казахстана.

Президент в русле своего предвыборного лозунга «Преемственность. Справедливость. Прогресс» задал новую траекторию социально-экономической модернизации. Первое – «Слышащее государство», приветствующее конструктивную гражданскую активность. Второе –верховенство закона, подразумевающее незыблемость и неукоснительность правовых механизмов в решении любых проблем. Третье – справедливость социальной и экономической политики, в которой государство, работодатель и гражданин несут солидарную ответственность за здоровье, образование и благополучие человека. Четвертое – культивирование ценностей прагматичности и бережливости, ответственного отношения к условиям жизни будущих поколений. В этом ключе особое значение имеет защита окружающей среды. Даурен Абаев

Пятое, как указал первый замруководителя АП РК, это гуманность, нулевая терпимость к любым видам дискриминации и насилия, включая домашнее насилие, нетерпимость к представителям других этносов и конфессий.

Ранее Даурен Абаев рассказал об успехах казахстанцев за годы Независимости.