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Законодательство РК
10:21 13.12.2021

Вице-министром энергетики РК назначен Жандос Нурмаганбетов

Фото: primeminister.kz
Постановлением правительства Республики Казахстан Нурмаганбетов Жандос Демесинович назначается на должность вице-министра энергетики РК, передает Zakon.kz.

Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Жандос Нурмаганбетов родился в 1981 году в Жамбылской области.

Окончил Карагандинский государственный университет им Е. А. Букетова, Университет международного бизнеса, Кызылординский государственный университет им. Коркыт Ата, Университет КИМЭП.

Трудовую деятельность начал в 2003 году в частных структурах:

  • 2005-2010 годы — генеральный директор АО «Кызылординская РЭК».

  • 2011-2013 годы — председатель правления АО НК «СПК «Кызылорда».

  • С 2013 по 2019 год трудился в частной компании.

  • С 2020 года и по настоящее время занимал должность управляющего директора по стратегии и развитию АО «KEGOC».

Ранее стало известно, что Кайрат Рахимов освобожден от должности вице-министра энергетики РК.

Оксана Житникова
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