Вице-министром энергетики РК назначен Жандос Нурмаганбетов

Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Жандос Нурмаганбетов родился в 1981 году в Жамбылской области.

Окончил Карагандинский государственный университет им Е. А. Букетова, Университет международного бизнеса, Кызылординский государственный университет им. Коркыт Ата, Университет КИМЭП.

Трудовую деятельность начал в 2003 году в частных структурах:

2005-2010 годы — генеральный директор АО «Кызылординская РЭК».

2011-2013 годы — председатель правления АО НК «СПК «Кызылорда».

С 2013 по 2019 год трудился в частной компании.

С 2020 года и по настоящее время занимал должность управляющего директора по стратегии и развитию АО «KEGOC».

Ранее стало известно, что Кайрат Рахимов освобожден от должности вице-министра энергетики РК.