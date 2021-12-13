10:21 13.12.2021
Вице-министром энергетики РК назначен Жандос Нурмаганбетов
Фото: primeminister.kz
Постановлением правительства Республики Казахстан Нурмаганбетов Жандос Демесинович назначается на должность вице-министра энергетики РК, передает Zakon.kz.
Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
Жандос Нурмаганбетов родился в 1981 году в Жамбылской области.
Окончил Карагандинский государственный университет им Е. А. Букетова, Университет международного бизнеса, Кызылординский государственный университет им. Коркыт Ата, Университет КИМЭП.
Трудовую деятельность начал в 2003 году в частных структурах:
2005-2010 годы — генеральный директор АО «Кызылординская РЭК».
2011-2013 годы — председатель правления АО НК «СПК «Кызылорда».
С 2013 по 2019 год трудился в частной компании.
С 2020 года и по настоящее время занимал должность управляющего директора по стратегии и развитию АО «KEGOC».
Ранее стало известно, что Кайрат Рахимов освобожден от должности вице-министра энергетики РК.