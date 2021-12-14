Қаз
#COVID-19 #Zakon Live
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
09:47 14.12.2021

Двигаемся по оптимистичному сценарию – Цой о КВИ в Казахстане

министр здравоохранения, прогноз, коронавирус Фото: Primeminister.kz
Министр здравоохранения Алексей Цой рассказал об эпидемиологической ситуации в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в мировом рейтинге Казахстан по заболеваемости находится на 110-м месте, по летальности – на 102-м месте из 222 стран.

За последний месяц заболеваемость снизилась в 3,1 раза, число стационарных и амбулаторных больных – в 1,7 раза. Занятость инфекционных коек составляет 23%, реанимационных – 20%. В целом, реализуется оптимистичный сценарий по заболеваемости COVID-19.Министр здравоохранения РК Алексей Цой

Ранее глава Минздрава рассказал, сколько казахстанцев вакцинировались Pfizer.

Тамила Языкова
COVID-19 Минздрав РК Цой Алексей Казахстан
Похолодание ожидается в Казахстане в ближайшие три дня
13.12.2021
Доллар подешевел на торгах
13.12.2021
В «Самрук-Қазына» подвели итоги форума HSE Days
13.12.2021
Карагайлинская фабрика: промышленная и социальная опора региона
13.12.2021
Накануне Дня Независимости в Нур-Султане пройдет праздничный салют
13.12.2021
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости