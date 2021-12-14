09:47 14.12.2021
Двигаемся по оптимистичному сценарию – Цой о КВИ в Казахстане
Фото: Primeminister.kz
Министр здравоохранения Алексей Цой рассказал об эпидемиологической ситуации в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.
По его словам, в мировом рейтинге Казахстан по заболеваемости находится на 110-м месте, по летальности – на 102-м месте из 222 стран.
За последний месяц заболеваемость снизилась в 3,1 раза, число стационарных и амбулаторных больных – в 1,7 раза. Занятость инфекционных коек составляет 23%, реанимационных – 20%. В целом, реализуется оптимистичный сценарий по заболеваемости COVID-19.Министр здравоохранения РК Алексей Цой
Ранее глава Минздрава рассказал, сколько казахстанцев вакцинировались Pfizer.
Цой озвучил новый прогноз по коронавирусу
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