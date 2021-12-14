Двигаемся по оптимистичному сценарию – Цой о КВИ в Казахстане

По его словам, в мировом рейтинге Казахстан по заболеваемости находится на 110-м месте, по летальности – на 102-м месте из 222 стран.

За последний месяц заболеваемость снизилась в 3,1 раза, число стационарных и амбулаторных больных – в 1,7 раза. Занятость инфекционных коек составляет 23%, реанимационных – 20%. В целом, реализуется оптимистичный сценарий по заболеваемости COVID-19. Министр здравоохранения РК Алексей Цой

Ранее глава Минздрава рассказал, сколько казахстанцев вакцинировались Pfizer.