11:43 14.12.2021
Минздрав Казахстана проводит переговоры по поставкам еще одной вакцины
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Для ревакцинации в Казахстане используют вакцины, которые имеют идентичные компоненты. Об этом в кулуарах правительства сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент Zakon.kz.
«Спутник V» нельзя ставить, там два разных компонента. Ставят только те вакцины, которые имеют идентичный компонент. У «Спутника» первый и второй компоненты разные, соответственно, для ревакцинации в Казахстане используют вакцины, которые имеют идентичный и первый, и второй компоненты.Алексей Цой
Глава Минздрава заверил, что сегодня проводятся переговоры по поставкам вакцины «Спутник лайт», которая скоро появится в Казахстане и будет доступна для желающих ревакцинироваться.
Сейчас мы рассматриваем два пути, какой быстрее. Либо на нашем (заводе. — Прим. ред.), либо мы сможем быстрее привезти.Алексей Цой
Также министр добавил, что по Pfizer казахстанцы самостоятельно будут принимать решение – прививаться одной или двумя вакцинами.
Рекомендована ревакцинация одной дозой – то есть третий компонент. Это (привиться двумя дозами. — Прим. ред.) уже зависит от каждого гражданина. Сейчас в рамках требований министерства и международных рекомендаций нужна одна доза вакцины. Если граждане хотят, как появится платная, это на их усмотрение. Но в данный момент ВОЗ рекомендует одну дозу дополнительно. Пока такие рекомендации в целом по миру.Алексей Цой
При этом он ответил, что сам пока не проходил ревакцинацию, но заверил, что разницы по производителям вакцины нет.
Без разницы (какой вакциной проводить ревакцинацию. – Прим. ред.) Самое важное, что вакцины все работают. Основная задача вакцин – защитить организм, получить сильный иммунитет. Поэтому любая вакцина, какую бы вы ни поставили, будет работать и помогать. На данный момент зачем делать лишнюю, если говорят, что нужно сделать одну (для ревакцинации. – Прим. ред.) Риски, как всегда, – это местная локальная реакция, но они незначительные.Алексей Цой
Ранее министр здравоохранения Алексей Цой сообщал, что первым компонентом вакцины Pfizer привились 188 906 человек, в том числе подростков – 150 669, беременных и кормящих женщин – 38 237. Вторым компонентом привиты 19 386 человек. Кроме того, ревакцинацию уже прошли 136 тыс. казахстанцев.