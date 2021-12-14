Минздрав Казахстана проводит переговоры по поставкам еще одной вакцины

«Спутник V» нельзя ставить, там два разных компонента. Ставят только те вакцины, которые имеют идентичный компонент. У «Спутника» первый и второй компоненты разные, соответственно, для ревакцинации в Казахстане используют вакцины, которые имеют идентичный и первый, и второй компоненты. Алексей Цой

Глава Минздрава заверил, что сегодня проводятся переговоры по поставкам вакцины «Спутник лайт», которая скоро появится в Казахстане и будет доступна для желающих ревакцинироваться.

Сейчас мы рассматриваем два пути, какой быстрее. Либо на нашем (заводе. — Прим. ред.), либо мы сможем быстрее привезти. Алексей Цой

Также министр добавил, что по Pfizer казахстанцы самостоятельно будут принимать решение – прививаться одной или двумя вакцинами.

Рекомендована ревакцинация одной дозой – то есть третий компонент. Это (привиться двумя дозами. — Прим. ред.) уже зависит от каждого гражданина. Сейчас в рамках требований министерства и международных рекомендаций нужна одна доза вакцины. Если граждане хотят, как появится платная, это на их усмотрение. Но в данный момент ВОЗ рекомендует одну дозу дополнительно. Пока такие рекомендации в целом по миру. Алексей Цой

При этом он ответил, что сам пока не проходил ревакцинацию, но заверил, что разницы по производителям вакцины нет.

Без разницы (какой вакциной проводить ревакцинацию. – Прим. ред.) Самое важное, что вакцины все работают. Основная задача вакцин – защитить организм, получить сильный иммунитет. Поэтому любая вакцина, какую бы вы ни поставили, будет работать и помогать. На данный момент зачем делать лишнюю, если говорят, что нужно сделать одну (для ревакцинации. – Прим. ред.) Риски, как всегда, – это местная локальная реакция, но они незначительные. Алексей Цой

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Ранее министр здравоохранения Алексей Цой сообщал, что первым компонентом вакцины Pfizer привились 188 906 человек, в том числе подростков – 150 669, беременных и кормящих женщин – 38 237. Вторым компонентом привиты 19 386 человек. Кроме того, ревакцинацию уже прошли 136 тыс. казахстанцев.