Волейболистки «Алтая» открывают клубный ЧМ матчем с бразильянками

В данных соревнованиях принимает участие победитель азиатского клубного чемпионата 2021 года – «Алтай» из Усть-каменогорска. Восточноказахстанский коллектив первую игру проведет с бразильским Minas Теnis Clube 15 декабря. Начало матча – 18:00 (по времени Нур-Султана).

На другой день «Алтай» ожидает игра с турецкой командой VakifBank (18:00).

Казахстанским волейболисткам необходимо выиграть одну из этих встреч, чтобы продолжить борьбу в полуфинале клубного ЧМ. Полуфинальные игры пройдут 18 декабря.