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16:36 15.12.2021

Касым-Жомарт Токаев: Международные резервы Казахстана составляют свыше 90 млрд долларов

рк, инвестиции, токаев Фото: pixabay
Международные резервы Казахстана составляют свыше $90 млрд. Об этом заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на торжественном мероприятии по случаю 30-летней годовщины Независимости страны, передает Zakon.kz.
Благодаря масштабным реформам объем отечественной экономики в реальном выражении увеличился в 2,5 раза. Валовый внутренний продукт на душу населения в долларовом эквиваленте вырос более чем в 13 раз и обеспечил нашей стране безусловное лидерство в Центральной Азии.Касым-Жомарт Токаев

Президент отметил, что в Казахстан привлечено более $370 млрд прямых иностранных инвестиций.

По этому показателю на душу населения мы опережаем все постсоветское пространство и ряд восточноевропейских стран. Международные резервы Казахстана составляют свыше $90 млрд.Касым-Жомарт Токаев

Также глава государства перечислил, в каких сферах страна достигла серьезных успехов.

Серьезных успехов наша страна достигла в развитии регионов, транспортной инфраструктуры, социальной сферы. Построено и реконструировано 13 тыс. км автодорог и 2 тыс. 700 км железнодорожных путей.Касым-Жомарт Токаев

Ранее президент заявил, что независимость Казахстану не досталась в подарок, а также отметил, что 30 лет назад стартовые условия у страны были крайне сложные.

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