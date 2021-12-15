16:36 15.12.2021
Касым-Жомарт Токаев: Международные резервы Казахстана составляют свыше 90 млрд долларов
Фото: pixabay
Международные резервы Казахстана составляют свыше $90 млрд. Об этом заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на торжественном мероприятии по случаю 30-летней годовщины Независимости страны, передает Zakon.kz.
Благодаря масштабным реформам объем отечественной экономики в реальном выражении увеличился в 2,5 раза. Валовый внутренний продукт на душу населения в долларовом эквиваленте вырос более чем в 13 раз и обеспечил нашей стране безусловное лидерство в Центральной Азии.Касым-Жомарт Токаев
Президент отметил, что в Казахстан привлечено более $370 млрд прямых иностранных инвестиций.
По этому показателю на душу населения мы опережаем все постсоветское пространство и ряд восточноевропейских стран. Международные резервы Казахстана составляют свыше $90 млрд.Касым-Жомарт Токаев
Также глава государства перечислил, в каких сферах страна достигла серьезных успехов.
Серьезных успехов наша страна достигла в развитии регионов, транспортной инфраструктуры, социальной сферы. Построено и реконструировано 13 тыс. км автодорог и 2 тыс. 700 км железнодорожных путей.Касым-Жомарт Токаев
Ранее президент заявил, что независимость Казахстану не досталась в подарок, а также отметил, что 30 лет назад стартовые условия у страны были крайне сложные.